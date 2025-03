Dinamo nije uspio: Riječani tijesno slavili u Draženovom domu. Odlična utakmica Rudana

U posljednjem susretu 24. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Kvarner 2010 je na gostovanju pobijedio Dinamo Zagreb sa 73-70.

Bio je to sudar susjeda na ljestvici, a Riječani su slavljem u Košarkaškom centru "Dražen Petrović" stigli do 12. pobjede, pa sada oba sastava imaju skor 12-12.

Za riječki sastav je ovo treća pobjeda u nizu, dok je Dinamo upisao četvrti poraz u posljednjih 13 kola otkako je ekipu preuzeo Damir Mulaomerović.

Dinamo je bolje ušao u susret, poveo je 7-2, imao je i 14-10, no Kvarner je prvu dionicu dobio sa 19-14. U drugoj četvrtini gosti su povećali prednost na šest razlike (34-28), ali je Dinamo do odmora smanjio na -2 (36-38). Domaćin je trećoj dionici izjednačio (42-42), no i taj je period igre otišao na gostujuću stranu, pa se u zadnju četvrtinu ušlo rezultatom 56-53.

Kvarner je u zadnjoj četvrtini u dva navrata "pobjegao" na +10 (66-56, 70-60). Dinamo se nije predavao i 16 sekundi prije kraja smanjio je na 72-70. Gosti su realizirali jedno slobodno bacanje za 73-70 i Dinamo je imao 14 sekundi za produžetak, no nisu uspjeli pucati za tri poena.

Goste su do pobjede predvodili Petar Ogrizović sa 15 koševa, te James Bile, Paolo Marinelli i Marjan Čakarun sa po 10 koševa, dok su kod Dinama najefikasniji bili Matej Rudan sa 22 i David Kralj sa 13 koševa.

Na ljestvici vodi Zadar sa 21 pobjedom i tri poraza, Split je na 19-5, Cedevita ima 18 pobjeda i šest poraza, Cibona je na skoru 15-9, a Dinamo i Kvarner na 12-12.

Na začelju je Dubrovnik s pet pobjeda i 19 poraza.

