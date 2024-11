Odličan nastup Zubca u porazu Clippersa, Knicksi ponizili Jokića i Nuggetse

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac bio je najefikasniji igrač Los Angeles Clippersa sa 23 koša (šut za dva 11-14, slobodna bacanja) uz 10 skokova te po jednom asistencijom i blokadom u visokom 94-126 porazu na gostovanju kod aktualnih NBA prvaka Boston Celticsa.

Susret je praktički bio odlučen u drugoj četvrtini koju su Celticsi dobili sa 51-29 zahvaljujući fenomenalnom šutu za tricu, pogodili su 12 od 17 dalekometnih pokušaja u toj dionici utakmice čime su postavili novi apsolutni rekord po broju ubačenih trica u četvrtini. Tom "kanonadom" Celticsi su se odvojili na 78-49 na poluvremenu te u nastavku mirno održavali prednost.

Foto: profimedia

Jayson Tatum i Payton Pritchard su sa po 20 koševa predvodili stijelce Celticsa kod kojih je svoj prvi ovosezonski nastup upisao Kristaps Porzingis koji se oporavio od ovoljetne operacije gležnja te se zaustavio na 16 ubačaja. Kod Clippersa, uz Zupca valja izdvojiti učinak Jamesa Hardena od 19 pogodaka, 9 asistencija i 8 skokova.

Dario Šarić nije ulazio u igru u domaćem katastrofalnom 118-145 porazu Denver Nuggetsa od New York Knicksa. Gosti iz New Yorka do poluvremena su izgradili vodstvo od 23 razlike (76-53) te u nastavku mirno priveli posao kraju. OG Anunoby postavio je novi rekord karijere po broju poena zaustavivši se na 40, Jalen Brunson je postavio novi rekord karijere po broju asistencija od 17, usto je ubacio i 23 koša, dok je odličan bio i Karl-Anthony Towns sa 30 pogodaka i 15 skokova. Russell Westbrook sa 27 ubačaja i Nikola Jokić sa 22 poena te po 7 skokova i asistencija bili su najučinkovitiji kod Nuggetsa.

Prošlosezonski finalisti Dallas Mavericksi treću su utakmicu zaredom bili bez svog najboljeg igrača Luke Dončića, ali su zahvaljujući raspoloženom Kyrieu Irvingu kao gosti nadigrali Atlanta Hawkse sa 129-119. Irving je 16 od svojih 32 koševa ubacio u zadnjoj četvrtini, još su trojica igrača Mavsa ubacila preko 20, dok je Jalen Johnson sa 28 ubačaja i 11 skokova predvodio Hawkse.

Iznenađenje večeri dogodilo se u San Franciscu gdje su Brooklyn Netsi svladali domaće Golden State Warriorse sa 128-120 iako su Warriorsi u trećoj četvrtini imali i 18 poena prednosti (86-68). Sjajan je kod Netsa bio Dennis Schroeder sa 31 košem, dok je Stephen Curry ubacio 28 za Warriorse.

Poraz Warriorsa iskoristio je Oklahoma City Thunder za samostalno preuzimanje vrha ljestvice Zapadne konferencije 130-109 gostujućim slavljem kod Sacramento Kingsa. Opet je odličan kod Thundera bio Shai Gilgeous-Alexander sa 37 pogodaka i 11 asistencija, dok je DeMar DeRozan sa 30 poena bio prvo ime Kingsa.

