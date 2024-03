Bojan Bogdanović odigrao je 18 minuta, zabio je 13 koševa i upisao jednu asistenciju u pobjedi njegovih New York Knicksa nad Detroit Pistonsima 124:99, a u porazu LA Clippersa od Indiana Pacersa Ivica Zubac je za 24 minute postigao devet koševa, upisao 11 skokova i dvije asistencije.

Bogdanović je u pobjedi nad Pistonsima, svojom bivšom ekipom, odigrao nešto bolju utakmicu od proteklih.Ubacio je 13 koševa sa šutom 5/11 (za tricu 2/7) uz jednu asistenciju, a New York je do pobjede predvodio Donte DiVincenzo koji je ubacio 40 koševa.

Clippersi Ivice Zubca u porazu na gostovanju u Indiani igrali su u kompletnom sastavu, vratio im se Russel Westbrook, a odlično su odigrali Kawhi Leonard i Paul George koji su zabili po 26 poena, no to nije bilo dovoljno za sjajne Pacerse koji su na krilima Paskala Siakama, koji je zabio 31 koš, i Mylesa Turnera s 24 poena stigli do pobjede.

