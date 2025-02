Danijel Jusup, trener Splita, nakon utakmice na pressici kazao je: "Čestitao bih Splitu na pobjedi. Imali smo svoje šanse, no nismo pogodili šuteve kada je trebalo prelomiti utakmicu. Nismo izdržali do kraja, nismo bili koncentrirani i promašili smo neke otvorene šuteve. Falilo je još ono nešto da se dobije ova utakmica. Žao mi je te dekoncentracije i što smo prelagano primili taj zicer na kraju. To je to, mi se okrećemo našim sljedećim obavezama."