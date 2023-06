Košarkaši Zadra poveli su sa 2-0 u pobjedama protiv Splita u finalu doigravanja prvenstva Hrvatske svladavši ih u drugoj utakmici igranoj na Gripama sa 94-84 (19-13, 15-25, 28-21, 16-13 19-9) nakon produžetka te ih još samo jedan uspjeh dijeli od četvrtog naslova prvaka.

Briljirao je Luka Božić sa 30 koševa, 15 skokova i 7 asistencija, Dario Drežnak je dodao 19, a Karlo Žganec 15 za Zadar, dok su kod Splita najefikasniji bili Shannon Shorter sa 20 i Tonko Vuko sa 18 poena, dok je Dominik Mavra postigao 14 pogodaka uz 13 asistencija.

Nakon prvih pet minuta susreta Split je imao velikih 15-4 zahvaljujući odličnom vanjskom šutu, Mavra je otvorio dvoboj s dvije trice i asistencijom za tricu Shortera, no Zadar se uspio konsolidirati i smanjiti na 15-13.

Gosti su bili daleko bolji sastav u drugoj četvrtini, u 16. minuti stigli do poravnanja na 26-26, a nakon što se Split odvojio na 31-26 uslijedio je završni udar Zadrana u prvom poluvremenu, oni su taj dio utakmice okončali serijom 12-3 i na odmor otišli s prednosti 39-35.

No, u trećoj četvrtini ukazao se Vuko, igrač kojega su Zadrani odlučili testirati i puštati ga samoga na vanjskom šutu. Takva taktika im se osvetila jer je Vuko pogodio četiri trice za svojih ukupno 14 poena u trećoj četvrtini kojima je bio najzaslužniji za preokret.

Kod rezultata 64-64 sredinom posljednjeg dijela utakmice najbolji strijelac Splita Shorter je pogodio dvije uzastopne trice te još jedno polaganje čime je bio najzaslužniji za bijeg svoje momčadi na 75-68 dvije i pol minute prije kraja. No, Split do kraja utakmice više nije uspio postići niti jedna koš, a Zadar je zahvaljujući sjajnom Božiću uspio stići do poravnanja 33 sekunde prije kraja. Do kraja četvrte četvrtine oba su sastava imala po napad, no prvo je Shorter promašio šut za dva za Split da bi Božić promašio tricu za pobjedu sa zvukom sirene.

Produžetak je protekao u potpunoj dominaciji Zadra, Drežnjak i Žganec su u prvoj minuti dodatka pogodili trice, a zatim je i Mekić položio za 83-75 3:30 prije kraja. Split je prvi poen u produžetku postigao tek 2:13 minuta prije isteka vremena kada je Vuko pogodio jedno od dva slobodna bacanja pa se domaći sastav nije više uspijevao primaknuti na zaostatak manji od šest razlike.

Treća utakmica igra se u Zadru u nedjelju te će Zadrani imati priliku pred svojim navijačima "trokorakom" do naslova. Ukoliko Split ipak uspije smanjiti na 2-1, četvrta utakmica će se opet igrati u Zadru 6. lipnja. Samo ako Split dobije dva puta u Zadru, serija će se vratiti u Split gdje bi se onda igrala odlučujuća peta utakmica 9. lipnja.