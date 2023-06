Košarkaš Miami Heata Kevin Love ponovno se pridružio momčadi u Denveru, dan nakon što je njegova supruga, manekenka Kate Bock, rodila.

Love je propustio Heatov let za Denver i odletio je u nedjelju kako bi gledao film i preuzeo medijske obaveze, dan prije pete utakmice NBA finala u ponedjeljak.

"Svi su sretni i zdravi", rekao je Love na konferenciji za novinare.

"Malo sam se naspavao, tako da će danas biti dobro ustati, priviknuti se ovdje i odraditi neke tretmane, odmoriti se i biti spreman za igru", dodao je, ne otkrivši je li dobio sina ili kćer.

Heat gubi u finalnoj seriji 1-3. Samo je jedna momčad uspjela nadoknaditi takav zaostatak i osvojiti naslov - Cleveland Cavaliersi, koji su pobijedili Golden State Warriorse 2016. godine. Zanimljivo, Love je bio ključni član te momčadi Clevelanda.

"Normalno kada ste leđima stisnuti uza zid, počnete tražiti odgovore, rješenja", rekao je Love, peterostruki All-Star. "Ali mi smo momčad koja je, kao što znate, bila super otporna. Shvaćamo da je svaki posjed lopte jedna utakmica."

"Znam da je to nešto što je klišej i svi to kažu, ali opet, osjećamo se kao da je, ako sutra izađemo i dobro počnemo, odigramo iznimno snažno i damo si priliku i vratimo se u Miami, to pravo mjesto gdje želimo biti."

Love (34) je došao u Heat u veljači iz Clevelanda. Prosječno je bilježio 7,7 poena i 5,7 skokova u 21 utakmici za Miami u regularnoj sezoni, a u 19 utakmica u postsezoni 7,1 poen i 5,7.