Legendarni NBA igrač potpisao za novi klub, igrat će s hrvatskim reprezentativcem

Američki košarkaš Russell Westbrook, koji će sljedeći tjedan započeti svoju 18. NBA sezonu, potpisao je za Sacramento, objavili su Kingsi u četvrtak.

Westbrook, koji u studenom puni 37 godina, nije produljio s Denver Nuggetsima u kojima je igrao prošlu sezonu.

Najkorisniji igrač iz 2017. tako će nastaviti svoju bogatu karijeru sa sedmom franšizom nakon što su ga 2008. draftirali Seattle Supersonicsi, koji su postali Oklahoma City Thunder (2008.-2019.). Nakon toga je igrao za Houston Rocketse (2019.-2020.), Washington Wizardse (2020.-2021.), Los Angeles Lakerse (2021.-2023.), LA Clipperse (2023.-2024.), a onda i Nuggetse (2025.-2025.).

Westbrook ima devet nastupa na All-Star utakmicama, rekordnih 203 triple-double učinaka, dvije sezone je bio vodeći strijelac NBA lige (2015. i 2017.), a osvojio i olimpijski naslov 2012. sa Sjedinjenim Državama.

Prošle sezone je u prosjeku postizao 13,3 poena, 4,9 skokova i 6,1 asistenciju po utakmici s Nuggetsima, koji su ispali u polufinalu Zapadne konferencije od Thundera.

Kingsi su prošle sezone završili deveti na Zapadu, a u doigravanju su ispali od desetoplasiranog Dallasa.

Nova NBA sezna poinje u utorak 21. listopada, a Sacramento, čiji je član i hrvatski reprezentativac Dario Šarić, svoju prvu utakmicu igra 22. studenog u Phoenixu.

