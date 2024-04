Košarkaš Philadelphia 76ersa Joel Embiid našao se na udaru bivšeg francuskog reprezentativca Frederica Weisa nakon što je odlučio da će na Olimpijskim igrama igrati za SAD.

Ovaj Kamerunac je 2021. započeo proces dobivanja francuske putovnice, no sada je odlučio kako za tu reprezentaciju ipak neće igrati.

"Mislim da je taj dečko sjajan igrač onoliko koliko je 'prljav' tip. Mrzim ga zbog stvari koju je napravio. Mislim da nema poštovanje za Francusku i za ljude koji traže francusku putovnicu, a ne dobiju je. I dobio ga je, s obzirom na okolnost da je vrhunski sportaš. Mislim da je to skandalozno i sramotno. Ne interesiraju me izgovori, jer su to njegove riječi, a njegove riječi ne vrijede ništa", rekao je Weis pa nastavio:

"Moramo jednu stvar staviti u kontekst: Embiid je vrhunski košarkaš. Bio je MVP NBA lige prošle godine i zato mu je Francuska odlučila dati putovnicu, jer je na sportskom nivou imao sjajna ostvarenja. Što se mene tiče, živimo u eri sportskog biznisa i sada biramo reprezentaciju prilično slično kako biramo i klub. Tko mi daje bolju ponudu? Tko mi daje najbolju šansu pobijediti? Tamo ću ići. I nažalost, to je svuda prihvaćeno."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Sada bih mu oduzeo francusko državljanstvo i zabranio bih mu ulazak u zemlju. Nećeš igrati na Olimpijskim igrama. Doći ćeš na aerodrom sa reprezentacijom SAD-a i reći ćemo ti: 'Nemaš pravo ući na teritorij, idi svojoj kući. Ti si Kamerunac, ti si Amerikanac, ti nisi Francuz, odlazi", zaključio je Weis.

