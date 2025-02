Evo zašto su razmijenili Dončića, gazda Dallasa nije bio nježan prema Slovencu: 'Ako to nemate...'

Prošlo je točno osam dana nakon razmjene koja je šokirala NBA svijet. Luka Dončić, lice Dallasa Mavericksa, iznenada je napustio teksaški grad i otišao u Los Angeles Lakerse u zamjenu za Anthonyja Davisa. Razmjena je to koja je sve ostavila zatečene, a javnosti je bilo nejasno koji je bio razlog takvog suludog poteza vodstva Mavericksa. Njihov vlasnik napokon je progovorio o tome potezu za Dallas Morning News, a cijeli intervju prenosi Mundo Deportivo.

Patrick Dumont postao je većinski vlasnika franšize iz Teksasa u siječnju 2024. godine, a nakon razmjene Dončića postao je neprijatelj broj jedan navijača Mavericksa. Ipak Dumont je pokušao objasniti svoj potez, a pri tome nije štedio slovensku superzvijezdu.

"Teško je donositi teške odluke. Ali kada težite izvrsnosti u organizaciji, morate donositi teške odluke", rekao je u uvodu intervjua.

"Smatram da momčadi pobjeđuju zbog usredotočenosti, posjedovanja pravog karaktera, prave kulture, predanosti da rade što je više moguće kako bi ostvarili rezultat osvajanja prvenstva. Ako to ne činiš, izgubit ćeš", rekao je vlasnik Mavsa pa bocnuo Dončića.

"Ako pogledate velikane u našoj ligi, igrače s kojima smo odrasli. Jordan, Bird, Kobe Bryant, Shaquille O‘Neal… Oni su stvarno naporno radili svaki dan s fokusom jedino na pobjedu. Ako to nemate, ne ide. A ako to nemate, ne biste trebali biti dio Dallas Mavericksa", tim jer riječima vlasnik Mavericksa indirektno nazvao Dončića lijenčinom.

Tu se Dumont najviše referira na podatak ESPN-a koji iznosi da je Dončić imao na početku sezone čak 122 kg dok je njegova službena kilaža bila 102 kilograma. Ipak ovakva izjava Dumonta čudi posebno usporedba s Shaqom koji je također imao problema s kilama. Kobe Bryant uvijek je govorio da bi Shaq bio najbolji ikada da je imao više radne etike.

Vlasnik Mavsa komentirao je u intervjuu i ogorčenje navijača:

"Razumijem to i cijenim to. Ja sam veliki Lukin obožavatelj i članovi moje obitelji su veliki Lukini obožavatelji. Toliko cijenim ono što je donio ovoj momčadi, što je donio Dallasu i uzbuđenje koje donosi. On je naelektriziran igrač i želim da znate da suosjećam sa svim našim navijačima koji su povrijeđeni. Gledajte, što se mene tiče, Luka je Mav za cijeli život i zaista mu želim najveću sreću i uspjeh", rekao je Dumont.

