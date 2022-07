Košarkaši Slovenije pobijedili su Švedsku 84:81 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Ovime su poklonili Hrvatskoj još jednu šansu za prolaz u drugi krug kvalifikacija. Hrvatski košarkaši danas od 20 sati igraju protiv Finske u Rijeci gdje moraju igrati na pobjedu za plasman u drugi krug, a porazom bi ispali iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Finska je već prije zadnjeg kola osigurala prvo mjesto u skupini s učinkom 4-1, Slovenija će biti druga sa 4-2, a uspije li Hrvatska svladati Finsku s učinkom 2-4 će završiti ispred Švedske (2-4) zbog bolje koš-razlike u međusobnim dvobojima.

-----------

UŽIVO

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo

Hrvatska - Finska 34:41

HRVATSKA: Filipović, M. Drežnjak, Hezonja, Bogdanović, Zubac, Rogić, Gnjidić, Perković, Prkačin, Žižić, Bender, D. Drežnjak

FINSKA: Maxhuni, Salin, Valtonen, Jantunen, Markkanen, Little, Huff, Koponen, Nkamhoua, Madsen, Seppala, Palm

------------

UŽIVO TIJEK UTAKMICE

Druga četvrtina

10' - Hezonja zabija, ali Markkanen pogađa tricu, a nakon toga i Madsen zakucava. Bender je postigao svoje prve poene za nas.

9' - Evo nas na minus šest. Zubac je zabio i najbolji je strijelac na utakmici s devet poena. Igra još uvijek nije bog zna kakva, ali budemo li iskorištavali pogreške gostiju možda i bude nešto.

8' - Zubac je lijepo dao za Filipovića i ovaj lako zabija. Ajde možda još nije sve izgubljeno.

7' - Uzeli smo loptu Fincima nakon slobodnog bacanja i Hezonja je smanjio na minus devet.

7' - Smanjila je Hrvatska Zubac je zakucao, ali što to vrijedi kad nam se čini da samo on igra. Trenutno je na osam poena, dok Perković ima sedam.

6' - Nastavlja se dominacija Finaca, Hrvatska opet griješi, a čini se da gosti više neće dozvoliti priključivanje.

4' - Neumoljivi su Finci, evo ih već na plus osam, neće ovo biti laka utakmica. Ponovo su se zaredale greške i Valtonen i Little su to kaznili. Šteta.

4' - Rasplamsala se utakmica, Finci su odmah dodali gas i odmaknuli se na plus pet.

3' - Uzvraća Hrvatska fino, držimo korak za sada na minus dva smo samo! Hezonja i Zubac su nas vratili u život.

1' - Prvi poeni u nastavku idu Fincima. Huff je zabio.

Prva četvrtina (21:17)

10' - Kraj prve četvrtine i plus četiri za Fince. Još je i dobar rezultat s obzirom na to kako loše igra Hrvatska.

9' - Bogdanović je izborio slobodna bacanja i oba je pogodio.

8' - Trica Perkovića i Babo postiže slobodno bacanje.

7' - Finci se odljepljuju, Hrvatska igra dosta nervozno i puno je grešaka.

5' - Mulaomerović je poslao u igru Perkovića i ovaj je pogodio tricu, Hrvatska se polako vraća u igru.

5' - Finci se dižu na 14 poena, ali eto i Hrvatska je malo smanjila zaostatak, pogodio je za nas Prkačin.

4' - Još grešaka Hrvatske, Markkanen je sjajan i ponovo pogađa sad na 11!

4' - Hezonja je dobio tehničku i to s klupe, a Finci trpaju i dalje. Ne izgleda ovo dobro.

3' - Finci kreću silovito, ubacili su dvije trice i već je 6:2, a onda griješi i Prkačin i evo ih na 8:2

2' - Zubac je ubacio za Hrvatsku.

1' - Počela je utakmica.