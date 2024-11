Hrvatska u Sarajevu pokušava izboriti svjetliju budućnost košarkaške reprezentacije

UŽIVO

BIH - Hrvatska

0:0

-----------------------------------------------

Hrvatska košarkaška reprezentacija igra u Sarajevu uzvratnu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koja će se odigrati u nedjelju, 24. studenog s početkom u 18 sati, a izbornik Josip Sesar očekuje teži susret od onog u dvorani Dražen Petrović u kojoj su slavili njegovi izabranici.

U četvrtak je Hrvatska pobijedila 13 razlike i ako u Sarajevu ne izgubi 14, u velikoj je prilici proći na Eurobasket koji se igra u ljeto 2025. godine. Reprezentaciji se priključio Mario Hezonja, ključni igrač Real Madrida, a domaćinima se vraća u sastav Džanan Musa.

"Do kasno u noć smo radili analizu prošlog susreta, naravno da ima stvari koje treba popraviti, u taktičkom smo smislu dodali nešto novo i u obrani i u napadu i pokušat ćemo to primijeniti u Sarajevu. Zadovoljni smo pobjedom, ali i atmosferom u dvorani. Publika nam je bila šesti igrač i ovom prilikom im se zahvaljujem što su popunili Draženov dom i vodili nas do pobjede", kazao je Sesar i nastavio:

"Mario Hezonja je ekstra individualac koji može riješiti neke stvari sam i tu je naša napadačka prednost, međutim i njima dolazi Džanan Musa, a njih dvoje su zvijezde na terenu, kako u Realu, tako i u reprezentacijama. Pripremit ćemo A, B i C varijante i onda reagirati na utakmici u skladu sa situacijom."

