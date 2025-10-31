Skroman učinak Marija Hezonje u uvjerljivoj pobjedi Reala iz Madrida

Košarkaši Real Madrida uvjerljivo su svladali Fenerbahče rezultatom 84-58 u osmom kolu Eurolige, čime su stigli do četvrte pobjede, dok je turski klub upisao peti poraz, a hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja odigrao je skromnu utakmicu. Za 15 minuta igre ubacio pet poena (šut 1/4 za dva i 1/4 za tri), uz jedan skok, jednu osvojenu i jednu izgubljenu loptu.

Real je od samog početka kontrolirao igru. Već nakon prve četvrtine imao je devet poena prednosti (25-16), a u drugoj dionici potpuno je slomio otpor Fenera, dobivši taj period 24-6. Na poluvremenu je bilo jasno tko će odnijeti pobjedu, a Španjolci su na kraju slavili s velikih 26 poena razlike.

Najbolji u redovima Reala bili su Theo Maldeon sa 15 poena, Trey Lyles s 4 i Walter Tavares s 13 poena. Kod Fenera je najbolji bio Wade Baldwin s 14 poena.

Još jedan uvjerljiv trijumf upisao je Žalgiris, koji je u Kaunasu nadigrao Asve1l sa 96-59. Nakon vodstva od 13 razlike na poluvremenu (48:35), domaćin je treću četvrtinu dobio s 16 poena prednosti i riješio sve dvojbe.

Najefikasniji su bili Slyvian Francisco (15 poena i sedam asistencija) i Moses Wright (14 poena i sedam skokova), dok je kod Asvela Glynn Watson ubacio 14 poena. Žalgiris sada ima omjer 6-2, a Asvel 2-6.

U Münchenu je Bayern svladao Virtus s 86-70, a najefikasniji igrači bili su Andreas Obst s 21 poenom za domaće te Alen Smailagić s 17 za goste. Obje momčadi sada imaju omjer 4-4.

U Valenciji je domaćin slavio protiv Dubaija (80-78), koji vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac. Pobjedu je donio Omari Moore koji je pogodio odlučujući koš 21 sekundu prije kraja. Dubai je imao šansu preokrenuti, no Dwayne Bacon nije pogodio tricu za pobjedu.

Kod Valencije su se istaknuli Kameron Taylor (19 poena) i Moore (15), dok je za Dubai najbolji bio Boogie Elis s 18 poena. Valencia sada ima pet pobjeda, a Dubai pet poraza.

REZULTATI - 8. kolo:

Žalgiris - Asvel Villeurbanne 96-59

Maccabi Tel Aviv - Crvena zvezda 92-99

Bayern Munchen - Virtus Bologna 86-70

Armani Milano - Pariz 86-77

Valencia - Dubai 80-78

Real Madrid - Fenerbahče 84-58

U petak:

Monaco - Panathinaikos

Olympiakos - Hapoel Tel Aviv

Baskonia - Anadolu Efes

Partizan - Barcelona

LJESTVICA:

1. Hapoel Tel Aviv 7 6 1

2. Žalgiris 8 6 2

3. Crvena zvezda 8 6 2

4. Panathinaikos 7 5 2

5. Valencia 8 5 3

6. Olympiakos 7 4 3

7. Monaco 7 4 3

8. Barcelona 7 4 3

9. Real Madrid 8 4 4

10. Pariz 8 4 4

11. Virtus Bologna 8 4 4

12. Bayern Munchen 8 4 4

13. Anadolu Efes 7 3 4

14. Partizan 7 3 4

15. Armani Milano 8 3 5

16. Dubai 8 3 5

17. Fenerbahče 8 3 5

18. Maccabi Tel Aviv 8 2 6

19. Asvel 8 2 6

20. Baskonia 7 1 6

