Ujedinili se smrtni neprijatelji Delije i Grobari: 'Ovo je za zatvor'

Rijetke su situacije da se Delije i Grobari, ti smrtni neprijatelji, ujedine. Razlog tomu su kontroverzne sudačke odluke na košarkaškoj utakmici Eurolige u Kaunasu između domaćeg Žalgirisa i Crvene Zvezde. Crveno-bijeli su u nevjerojatnoj završnici poraženi 86-84 košem Bryant Dunstona u posljednjoj sekundi susreta. Žalgiris je imao 1,3 sekunde za napad, a vrijeme nije krenulo u trenutku kada je iskusni centar uhvatio loptu.

To je bila kap koja je prelila čašu srpskim košarkaškim zaljubljenicima koji navijaju za Crvenu Zvezdu, pa su s Malog Kalemegdana izvještajem na klupskom web siteu i naslovom "Bruka i sramota u Kaunasu" stavili do znanja što misle o utakmici i suđenju. No, nije tu završetak jučerašnjoj srpskoj košarkaškoj kalvariji...

Uslijedio je festival sudačkih odluka u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu na utakmici Partizan - Monaco koje su razbijesnile Grobare. Srpski tabloidi pišu o sramotnoj sudačkoj krađi na štetu Crvene Zvezde i Partizana.

Navijači dva rivalska kluba su se ujedinili i preplavili službene profile Eurolige na društvenim mrežama na kojima se ne može pobjeći od srpskog jezika, ali i poruka na engleskom.

"Nikad nisam gledao kriminalnije suđenje", "Sramotno suđenje. Ovo je prešlo svaku mjeru. Dvije utakmice zaredom suci Partizanu otimaju pobjedu. Lopovi." "Dokle mislite da kradete srpske klubove?", "Oba tima opljačkana, pa gdje ima ovo?", "Volio bih da Zvezda i Partizan istupe iz Eurolige. Gledanost bi se prepolovila", "Jezivo suđenje i za Zvezdu i za Partizan", "Euroliga mafija", "Ovo je za zatvor", "Košarka se očito igra zbog sudaca", samo su neke od komentara ostavljenih na službenom profilu Eurolige.

