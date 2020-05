TONI KUKOČ OTKRIO TKO MU JE NAJBOLJI IGRAČ DANAŠNJICE: ‘Savršeno bi se uklopio u Triangle Bullsa’

Jedan od najboljih europskih košarkaša svih vremena Toni Kukoč razgovarao je s navijačima putem Reddita. Mnogi od njih, prenosi španjolska Marca, pitalo ga je tko je trenutno, po njemu, najbolji košarkaš u NBA ligi. Splićanin nije puno dvojio:

PRIČA IZ KULISE: Phil Jackson bio je jako strog prema Toniju Kukoču; ‘Znao sam da mi ništa neće biti dano’

“Kevin Durant, prema mom mišljenju, najbolji je u ligi.”

Mnogi govore da su LeBron James, Kawhi Leonard, James Harden i MVP Giannis Antetokounmpo trenutno najpouzdaniji i najbolji igrači u NBA ligi. No, Toni to vidi nešto drugačije…

“Košarka više ne zahtijeva ključnog igrača, nekoga koga uvijek tražite da biste pokušali prekinuti napade”.

U tom smislu, njegove kvalitete na terenu, s posebnim naglaskom na pas viziju koju je imao, učinile su ga igračem prilagođenijim današnjim, modernim. Bio je to napredak vremena. I tu se osjeća identificiranost s Durantom.

“Kevin s lakoćom može dodati loptu. A takav igrač je onaj koji me podsjeća na onoga koji nam je omogućio napadački trokut u Bullsina”.

A čini se kako je ljubav obostrana. U studenom prošle godine na društvenim mrežama se pojavila fotografija kako jedan od najboljih košarkaša današnjice trenira u Kukočevom dresu Bullsa…

KD back in the gym taking shots in the vintage Kukoc uni 🔥

(via ___devonte___/IG) pic.twitter.com/2MNZIlzQEG

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2019