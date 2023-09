Mnogobrojni navijači dočekali su u Frankfurtu njemačku košarkašku reprezentaciju nakon osvajanja prvog naslova svjetskih prvaka na Filipinima, Japanu i Indoneziji.

Ekipa predvođena najboljim igračem turnira Denisom Schroederom nakon dugog leta s Filipina je izravno s aerodroma otišla na prijem u sjedištu sponzora u Frankfurtu, gdje su ih dočekali brojni navijači, uključujući djecu i njemačke političare.

"Nadam se da ćemo uspjeti natjerati djecu i starije da igraju košarku", rekao je Schroeder okupljenima, dok je svirala pjesma "We Are The Champions".

"Ova skupina momaka je skupina od 12 najboljih igrača, najbolja momčad koju je Njemačka ikada vidjela. Oni su još bolji ljudi," rekao je trener Gordy Herbert.

U Njemačkoj, u kojoj je nogomet najpopularniji sport, Svjetsko prvenstvo u košarci nije privlačilo previše pažnje sve do samog kraja, u kojem je Njemačka pokazala najbolju igru.

Njemačka je osvojila naslov bez poraza, sa svih osam pobjeda, u polufinalu je poražena selekcija SAD-a sa 113-111, au finalu u nedjelju Njemačka je svladala Srbiju sa 83-77.

No, osvajanje titule i taj veliki uspjeh morao je "konkurirati" u medijima s viješću o smjeni izbornika nogometne reprezentacije Hansija Flicka koja je objavljena nekoliko minuta nakon finalne utakmice košarkaša u Manili.

