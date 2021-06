Brooklyn Nets noćas su po hrvatskom vremenu u Brooklynu pobijedili Boston Celticse 123:109 i s ukupnih 4-1 prošli u drugi krug doigravanja na Istoku. Šarićev Phoenix Suns bio je bolji od LA Lakersa u Arizoni 115:85 i sad vodi u seriji s 3:2 i na korak su od eliminacije aktualnih NBA prvaka, dok je Denver Nuggets slavio protiv Blazersa u svojoj dvorani 147:140 nakon dva produžetka za vodstvo 3:2 u seriji.

Damian Lillard za povijest

Međutim, ono što je u Denveru pokazao nevjerojatni Damian Lillard ulazi u rubriku vjerovali ili ne. On je prva priča NBA lige...

U jednom od najefikasnijih postsezonskih nastupa ikad u NBA-u, Damian Lillard je zabio 55 koševa uz rekordnih 12 trica, što je rekord u doigravanju. Imao je još 10 asistencija, 6 skokova, jednu ukradenu loptu i 3 blokade. Brojke za pamćenje...

Oborio rekord u tricama u playoffu

Lillard je oborio rekord od 11 ubačenih trica u doigravanju koje je postavio Klay Thompson u 6. utakmici finala zapadne konferencije 2016. protiv Oklahoma City Thundera.

Jedan od najboljih košarkaša lige je igrao 52 minute i iz igre šutirao 17 od 24, uključujući 12 od 17 iz dometa za 3 poena, ali to nije bilo dovoljno. Nuggetsi su ga zaustavili u drugom produžetku i slavili.

"Damian Lillard večeras je bio superčovjek", izjavio je trener Nuggetsa Michael Malone, prenosi njegovu izjavu američki ESPN.

' Bila je to najbolja izvedba u doigravanju koju sam ikad vidio '

Inače, prema ESPN statsu Damian Lillard postao je prvi košarkaš ikad s najmanje 50 poena, 10 asistencija i 10 trica.

"Bila je to najbolja izvedba u doigravanju koju sam ikad vidio", izjavio je trener Trail Blazersa Terry Stotts.

"U ovom trenutku važno je samo da ne možemo izgubiti još jednu utakmicu u seriji", slegnuo je ramenima Lillard.

Lillard je u dva produžetka postigao 17 od 19 poena Portlanda, ali nije ponovno zabio nakon što je stavio 12. tricu iz 17 pokušaja i doveo Blazerse u vodstvo 140:138 s preostalih 3:47 prije kraja. No, ni to nije bilo dovoljno za nešto više od poraza. No, za povijesne knjige, retke u kojima se nalaze samo oni s najvećim predstavama, partijama, e tamo će zauvijek ostati upisana ova njegova monstruozna partija.

USKORO OPŠIRNIJE...

Rezultati dvoboja 1. kruga doigravanja NBA lige:

ISTOK: Brooklyn Nets - Boston Celtics 123-109 Brooklyn ide dalje s 4-1 u pobjedama

ZAPAD: Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 147-140 dva produžetka Denver vodi s 3-2

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 115-85 (Darijo Šarić 5 koševa, 2 asista i skok u samo 7 minuta igre) Phoenix vodi s 3-2