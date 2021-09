I još prije je ušao u košarkašku legendu ali sad kad je nažalost preminuo, postao je besmrtan! Dušan Duda Ivković iza sebe je ostavio košarkaško naslijeđe, ne samo u Srbiji, Grčkoj gdje je najduže radio i košarkaški djelovao, kao i Šibenki koju je vodio tri godine (1984-1987), nego i puno šire...

Uzeo zlato u Ateni

Bio je i izbornik Jugoslavije na onom Eurobasketu 1995. u Ateni, kad je Hrvatska posljednji put bila na postolju. Sišla je s njega a taj silazak ostao je upamćen kao i silazak hrvatske košarke s trona... Eto, nekako je simbolički baš tako ispalo. Zlato iz Atene na Eurobasketu 1995. godine, koju je uzeo sa Jugoslavijom, uvijek je imalo posebno mjesto kod popularnog Dude.

Te ’95 godine Jugoslaviju su predvodili Divac, Danilović, Đorđević, Rebrača, Paspalj, Savić, Tomašević, Sretenović, Obradović...

Ivković je u intervjuu za srpski Nedeljnik prije nekoliko godina otkrio trenutke proslave velikog uspjeha, ali i susreta s našim košarkašima...

' Čuli smo u svlačionici Stojka Vrankovića'

“Čuli smo u svlačionici Stojka Vrankovića kako kaže: ‘Sad je vrijeme da napustimo postolje.’ Bili su u svlačionici pored nas, ali to Stojko ne bi rekao bez političke direktive. Meni je to bilo smiješno. Sama ta Atena 1995., o tome sam puno pričao, to smo uspjeli ostvariti u teškim uvjetima. Završava se utakmica, mi smo u hotelu Karavel. Bila je napeta atmosfera koju je režirao Košarkaški savez Grčke. Dva puta smo slavili protiv njih, a poslije utakmice mi dolazi žena, gotovo prebijena u publici. Ostanemo mi prisebni i naravno te noći nismo spavali”, pričao je Duda pa se osvrnuo na susret s Hrvatima:

“Ostali smo Kića, Željko, Vesko Barović i još par ljudi. Sjedimo kod šanka u Karavelu i već polako sviće. U tom trenutku vidimo hrvatsku momčad kako gotovo na prstima odlazi van, valjda su imali rano avion. Kažem im ja: ‘Šta je bre, purgeri, dođite ovamo na piće, šta se šuljate’, ali nitko se nije javio".

Legendarni srpski košarkaški trener Dušan Duda Ivković, koji je u svojoj karijeri između ostalih vodio i Dražena i Acu Petrovićate bivši trener Šibenke preminuo je od posljedica bolesti u 78. godini prije tri dana.

Otišao je u bolnici u Beogradu od posljedica vode u plućima i herpesa u noći sa srijede na četvrtak.