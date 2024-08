Srpski vaterpolski izbornik otkrio kako im je Đoković pomogao da dođu do zlata

Vaterpolska reprezentacija Srbije pobijedila je Hrvatsku u finalu Olimpijskih igara 13-11 i tako uzela još jedno zlato na najvećem natjecanju.

Izbornik te reprzentacije, Uroš Stevanović, otkrio je kako je Novak Đoković pomogao u podizanju njegove ekipe nakon šokantnog poraza od Australije u grupnoj fazi natjecanja. U tom razdoblju nikome nija padalo na pamet kako će Srbija na kraju osvojiti turnir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U podcastu "Pod kapicom" Stevanović je otkrio dosad nepoznate detalje oko posjeta Novaka Đokovića koji je pomogao vaterpolistima da se podignu.

"Novak se popeo u sobu stručnog stožera, zvali smo Gerića da dođe kod nas. Rekao sam mu u minuti kakva je sutuacija, on je pravi čovjek, mentalno najjači. Što je on prošao, mi nismo svjesni. Kakav čovjek, koja je to mentalna snaga, nema jednu pogrešnu riječ. Tonalitet, način obraćanja, nevjerojatno. U rangu Michaela Jordana, Muhammada Alija. Nismo svjesni kolika je gromada", rekao je Stevanović i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovi iz Olimpijskog odbora su ga htjeli izvući, ja sam ih vraćao da budu još malo s njim. Trebali smo ići na zajednički sastanak gdje sam ja trebao pričati, ali nemaš što pričati poslije Novaka. Svi su izašli iz sobe, glava gore i osmijeh. Ne znam što su pričali, nisam ni Geriću dao da ide tamo", otkrio je Stevanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa