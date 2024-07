Američka muška košarkaška reprezentacija u obranu olimpijskog zlata krenula je visokom 110-84 (25-20, 33-29, 26-16, 26-19) pobjedom protiv svjetskog doprvaka Srbije u susretu 1. kola skupine C u Lilleu.

Srbija je poletno krenula u susret, povela sa 10-2, ali onda je američki izbornik Steve Kerr pozvao minutu odmora kako bi pribrao svoje igrače, a taj je potez u potpunosti upalio. SAD su već do kraja prve četvrtine poveli sa 25-20, do poluvremena je Srbija držala kakav-takav priključak, no protiv sjajnog dalekometnog šuta Amerikanaca nije bilo pomoći. Amerikanci su pogodili 18 od 32 pokušaja za tricu (56 posto), a prednjačio je Kevin Durant koji je pogodio svih svojih pet dalekometnih pokušaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Srbija vidjela Space Jam'

Durant je bio i najefikasniji kod SAD-a sa 23 ubačaja, LeBron James je dodao 21 uz 9 asistencija i 8 skokova, dok je Nikola Jokić sa 20 poena bio najefikasniji kod Srbije.

Srpski portal Sportalo je nakon utakmice napisao: "Srbija vidjela Space Jam: Kad Ameri ubace preko stotke, onda nema rješenja! Orlovi, neka ovaj poraz bude motiv više", piše Sportal u jednom tekstu, dok u drugom dodaje: "Google, novi prozor: Kako zaustaviti Kevina Duranta?''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Srbija pokazala zube Dream Teamu: Orlovi sjajno krenuli, a onda se pojavio nevjerojatni Kevin Durant!", istaknuo je Kurir.

"Orlovi pucali ćorcima: Srbija imala snage samo za jedno poluvrijeme, Amerikanci su ipak klasa za sebe", piše Alo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dream Team razbio Srbiju! Bez Jokića - potop, ovo je dokaz da ne možemo bez njega", nešto oštriji bio je Mondo.

"Košarkaši Srbije doživjeli debakl: Orlovi bez rješenja za magiju ‘Durantule‘, Dream Team nas dobio s +26", prenosi Telegraf.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ranije u nedjelju je u prvoj utakmici ove skupine Južni Sudab je svladao Portoriko sa 90-79 (20-28, 28-26, 23-15, 19-10). Carlik Jones ubacio je 20 za Južni Sudan, a Jose Alvarado 26 za Portoriko.

Plasman u četvrtfinale izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz sve tri skupine te dvije najbolje trećeplasirane.