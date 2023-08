Darko Rajaković prije nešto više od dva mjeseca preuzeo je Toronto Raptorse, a već je upao u velike probleme. Naime, New York Knicksi iznijeli su ozbiljne optužbe na račun srpskog stručnjaka, a da je stvar itekako ozbiljna govori i činjenica da su Knicksi toliko ljuti da su podigli čak i tužbu.

O čemu je riječ? Knicksi tvrde da je Rajaković je iskoristio jednog od zaposlenika njihove skaut službe kako bi se domogao povjerljivih informacija, a tvrde i da su ukrali tisuće videozapisa i povjerljivih skautskih tajni.

Momčad iz New Yorka pronašla je i identificirala 'izdajicu' u svojim redovima, a to je navodno Ikechukwu Azotam. On je od kolovoza 2021. bio odgovaran za planiranje i organizaciju skautskih poslova u Knicksima.

Potvrde li se optužbe, srpski stručnjak mogao bi se naći u vrlo velikim problemima na samom početku trenerske NBA karijere.

