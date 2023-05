Košarkaši Splita u utorak su postali prvi finalisti doigravanja za prvaka Hrvatske, nakon što su u drugoj utakmici polufinalne serije u zagrebačkom Domu sportova svladali Cedevitu Junior s 90-67 (23-16, 23-23, 19-11, 25-17).

Domaća momčad je rezultatski bila u igri do 22. minute, do kad je prednost Splićana uglavnom bila jednoznamenkasta. No, tada su gosti do 26. minute stvorili 15 koševa viška i tu prednost sve do kraja dvoboja postupno povećavali.

Shannon Shorter je sa 18 koševa i sedam skokova predvodio strijelce Splita. Dominik Mavra je ubacio 16, a Lovre Runjić 13 poena. Kod Cedevite Junior najbolji je bio Vito Kučić sa 19 koševa, a Renato Serdarušić je ubacio 10.

Split će u svom devetom finalu doigravanja za prvaka Hrvatske pokušati doći do svog drugog naslova. Jedini trofej "Žuti" su osvojili 2003. kad su u finalu bili bolji od Cibone.

Hoće li im ponovno Cibona biti suparnik za naslov ili će to biti Zadar koji ih je pobijedio kad su se 2021. posljednji put borili za pobjednički pehar, doznat ćemo možda već u srijedu, kad će Cibona ugostiti Zadrane u drugoj utakmici polufinala. Početak dvoboja u KC "Dražen Petrović" je u 19 sati, a Zadrani imaju prednost od 1-0 u seriji na dvije pobjede.

