Velika sveučilišna košarkaška pozornica je spremna za legendarni okršaj na Final Fouru sljedeće subote, kad će drugi nositelj Duke igrati protiv svog omraženog rivala, 8. nositelja Sjeverne Karoline u prvenstvenoj polufinalnoj utakmici NCAA turnira Final Four. Bit će to 258. susret između Blue Devilsa i Tar Heelsa, ali prvi put na NCAA završnom turniru.

Mike Krzyzewski odlazi u mirovinu

To će također biti 13. nastup na Final Fouru za slavnog Dukeovog trenera Mikea Krzyzewskog, koji bi trebao otići u mirovinu na kraju sezone, a element osvete će također biti u igri nakon što su Tar Heels pobijedili Dukea 94-81 5. ožujka u Coach K's posljednjoj domaćoj utakmici. Znači, imamo filmsku priču...

Ta je pobjeda pomogla UNC-u da učvrsti svoj argument za veliku ponudu za NCAA turnir i izjednačila sezonski niz između timova po utakmici po komadu. Za Tar Heels, kvarenje zabave Krzyzewskog u gostima na zatvorenom stadionu Cameron zasigurno je bio nezaboravan način da se zatvori regularna sezona. Sada imaju priliku u potpunosti "prekinuti" njegovu karijeru, na kraju balade ga "nokautirati", piše CBSSports.

Meč je još na ACC turniru izgledao mogućim prije nego što su Tar Heels u polufinalu izgubili od Virginia Techa, što je, čini se, izbrisalo šansu da momčadi zaigraju po treći put. No, na radost svih košarkaških zaljubljenika, ovaj veliki sudar ipak će se dogoditi na Final Fouru u New Orleansu. Krzyzewski, inače, ima 50-47 svih vremena protiv Sjeverne Karoline, a njegova posljednja utakmica protiv Tar Heelsa bit će najznačajnija do sada...

Labuđi pjev

Iako je Krzyzewskom posljednja sezona, prva je ovako velika za trenera Sjeverne Karoline Huberta Davisa. Nakon što je zamijenio legendarnog Roya Williamsa, Davis ima priliku ući u povijest s 2-1 protiv Krzyzewskog. Davis je bivši pomoćnik i čuvar UNC-a koji je igrao pod vodstvom legendarnog Deana Smitha od 1988-92. Smith je završio s rezultatom 24-14 protiv Krzyzewskog, čija je karijera sada dotakla mandate pet trenera Sjeverne Karoline.

Utakmica će biti borba dva užarena napada. Duke je gađao 70,8% iz igre u drugoj polovici utakmice u kojoj su dobili Texas Tech, a potom je uslijedio sličan dominantan napad protiv Arkansasa u Elite Eight. Oba su protivnika ušla hvaljena za obranu, au obje utakmice napad Plavih vragova pokazao se nepremostivim.

Sjeverna Karolina je, pak, eksplodirala za 95 poena u pobjedi nad Marquetteom u prvom kolu NCAA turnira, a zatim je nastavila istim putem u pobjedi drugog kola rezultatom 93-86 nad obrambenim nacionalnim naslovom Baylorom koja je uzela produžetke. U pobjedi Sweet 16 natjecanja (najboljih 16 momčadi) nad UCLA-om, Tar Heels je postigao legendarni šuterski učinak još tamo od beka druge godine Caleba Lovea, kad je zabio 27 od svojih 30 poena u drugom poluvremenu. Zatim, u pobjedi Elite Eight nad Saint Peter'som, Tar Heels su jednostavno dominirali veličinom i atletizmom.

Divlja košarkaška vožnja

NCAA turnir 2022. ili March Madness, bila je divlja košarkaška vožnja ispunjena svime što volimo u vezi s godišnjom sveučilišnom košarkom. Bilo je nervoze, autsajdera, dramatičnih završetaka i herojskih predstava. Ipak, na kraju, Final Four su izborili velikani Duke, Sjeverna Karolina, Kansas i Villanova.

Zapravo, možda je to najjači Final Four ikada. Sjeverna Karolina posjeduje šest nacionalnih naslova, Duke ima pet, a Kansas i Villanova po tri. Kombiniranih 17 nacionalnih naslova u skupini manje je od kombiniranih 23 naslova koje su osvojene na Final Fouru 1975. u UCLA-i, Kentuckyju, Louisvilleu i Syracuseu.

No, bilo koji Final Four s UCLA-om bit će visoko rangiran na ljestvici plave krvi ako su kombinirani nacionalni naslovi odlučujući pokazatelj, budući da Bruinsi sami imaju 11 naslova. Ovosezonska zbirka programa bilježi se snažno čak i bez UCLA-e ili Kentuckyja (Wildcats ih ima osam), koji su prvi i drugi na NCAA-ovoj ljestvici nacionalnih naslova svih vremena.

Je li ovo službeno najjači Final Four svih vremena? Ovisi o tome kako definirate "plavu krv" u sveučilišnoj košarci i kako uspoređujete različita razdoblja uz pomoć retrospektiva. No, američki novinari su prilično uzbuđeni zbog ovakvog raspleta i pišu kako nas čeka nešto neviđeno dosad.