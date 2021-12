Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je jednu od najboljih utakmica sezone u porazu svojih LA Clippersa od Sacramento Kingsa 115-124.

Zubac je na parketu bio 24 minute uz učinak od 17 koševa (šut 8/10) i 7 skokova te tako ostao na samo jedan poen od najboljeg učinka sezone.

Zubac je do posljednjih trenutaka bio najučinkovitiji igrač Clippersa, no, s obzirom na to da nije bio u igri u završnici već odlučene utakmice, prestigli su ga Terance Mann i Luke Kennard koji su ubacili po 19 koševa.

Brutalno zakucavanje

Zubac je oduševio sjajnim potezima, a posebno je bilo impresivno jedno njegovo zakucavanje u prvoj četvrtini, kojime su se Clippersi pohvalili na društvenim mrežama.

OVDJE pogledajte to zakucavanje.

Clippersi su ovu utakmicu vidjeli kao idealnu u kojoj će dati predah Paulu Georgeu, no nije sve išlo po njihovim planovima i Sacramento je lagano stigao do pobjede.

Najefikasniji kod Kingsa bili su De'Aaron Fox s 24 i Terence Davis s 23 koša.

NBA Rezultati:

LA Clippers - Sacramento Kings 115-124

Indiana Pacers - Atlanta Hawks 111-114

Orlando Magic - Denver Nuggets 108-103

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 115-107

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 88-87

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 85-111

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 127-125

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 107-139

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 110-114