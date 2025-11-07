Sjajna večer hrvatskog košarkaša: postigao 15 koševa u El Clásicu

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja postigao je 15 koševa (šut za dva 3-8, trica 3-6) uz po dva skoka i asistencije za 18:30 minuta provedenih na parketu u gostujućoj 101-92 pobjedi madridskog Real Madrida protiv Barcelone u 9. kolu Eurolige.

Najbolji u redovima Reala bio je Trey Lyles sa 29 poena, dok su Will Clyburn sa 19 i Kevin Punter sa 18 pogodaka predvodili Barcelonu. I Real i Barcelona su sada na omjeru pobjeda i poraza 5-4, kao i Valencia, Panathinaikos te Bayern. Ti se sastavi nalaze između šestog i desetog mjesta na ljestvici.

