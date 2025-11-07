FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EUROLIGA /

Sjajna večer hrvatskog košarkaša: postigao 15 koševa u El Clásicu

Sjajna večer hrvatskog košarkaša: postigao 15 koševa u El Clásicu
×
Foto: Gustavo Valiente/xinhua News/profimedia

I Real i Barcelona su sada na omjeru pobjeda i poraza 5-4, kao i Valencia, Panathinaikos te Bayern

7.11.2025.
23:36
Hina
Gustavo Valiente/xinhua News/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja postigao je 15 koševa (šut za dva 3-8, trica 3-6) uz po dva skoka i asistencije za 18:30 minuta provedenih na parketu u gostujućoj 101-92 pobjedi madridskog Real Madrida protiv Barcelone u 9. kolu Eurolige.

Najbolji u redovima Reala bio je Trey Lyles sa 29 poena, dok su Will Clyburn sa 19 i Kevin Punter sa 18 pogodaka predvodili Barcelonu. I Real i Barcelona su sada na omjeru pobjeda i poraza 5-4, kao i Valencia, Panathinaikos te Bayern. Ti se sastavi nalaze između šestog i desetog mjesta na ljestvici.

POGLEDAJTE VIDEO: Barca se napokon vraća kući: Svečani i emotivni trenutak pratilo preko 20.000 navijača

Real Madrid KošarkaKošarkaBarcelonaEl ClasicoEuroliga Kosarkasa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EUROLIGA /
Sjajna večer hrvatskog košarkaša: postigao 15 koševa u El Clásicu