Legendarni američki košarkaš i jedan od najboljih centara NBA-a svih vremena, Shaquille O'Neal, nastupao je ovoga ljeta u Hrvatskoj i Sloveniji kao DJ.

Shaq je gostovao na Krku, pa onda i u Dubrovniku te je zatim otišao u Sloveniju. U Sloveniji ga je dočekao Luka Dončić jedan od najboljih košarkaša današnjice i zvijezda Dallasa, a O'Neal je sada prepričao u svom podcastu što su tamo radili.

"Zahvalan sam Luki. Kada sam stigao u njegov grad, pokupili su me neki ljudi i odvezli u vilu koju je Dončić uredio za mene. Dali su mi pizzu, nargilu i voće. Odatle su me ispratili na nastup. Luka mi je rekao da mi se ništa neće dogoditi u njegovom gradu. Nazvao me gospodin O'Neilović, tako me tamo zovu. Hvala Luki i Goranu Dragiću što su mi to omogućili", rekao je Shaq i zatim otkrio kako je Dončić nosio nargilu sa sobom.

"Kada sam stigao tamo, Luka mi je rekao: 'Znam da si unajmio hotel, ali želim da ideš na neko drugo mjesto'. Odveo me negdje pokraj vode u vilu s četiri sobe. Nosio je nargilu sa sobom", rekao je O'Neal.