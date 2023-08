Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Josip Sesar dan uoči polufinalnog dvoboja protiv Ukrajine na pretkvalifikacijskom turniru za plasman na Olimpijske igre u Istanbulu, koji će se igrati u petak od 16 sati, kazao je kako njegov sastav ne smije nikoga podcijeniti.

"Nemamo pravo nikoga podcijeniti. Moj stožer i ja gledamo korak po korak. Ukrajina je jako dobro odigrala ovaj turnir, s Turskom je bila u nekih desetak razlike, trebale su joj tek jedna do dvije lopte da se vrati u egal. Ima jako dobru koheziju u momčadi, no možda i malo smanjenu rotaciju s obzirom na to da nedostaju dva NBA igrača koji su inače u sastavu. Međutim, jako su puno dobili na timskoj igri i tako i igraju. Neće biti lako, brzi su, slobodni u igri, slobodni su uzimati šuteve. Imaju dva-tri visoka igrača koji dominiraju ispod obruča i tu ćemo imati puno posla, pogotovo iz aspekta posljednje utakmice u kojoj smo imali problema u građenju defenzivnog skoka i na tome ćemo, među ostalim, raditi do utakmice", najavio je Sesar dvoboj protiv Ukrajine.

U slučaju pobjede protiv Ukrajine u polufinalu, Hrvatska će u nedjelju u finalu turnira igrati protiv pobjednika susreta Turska - Švedska, a i u toj utakmici će joj "igrati" samo pobjeda jer u nastavak kvalifikacija za odlazak u Pariz ide samo pobjednik turnira.

Ozbiljna momčad

Za razliku od utakmica u pretkvalifikacijama za EuroBasket, Sesar na turniru u Istanbulu na raspolaganju ima NBA igrače Ivicu Zupca i Darija Šarića te euroligaše Marija Hezonju i Jaleena Smitha.

"To su četiri ekstra talentirana igrača i zaista je užitak raditi s njima. To su dečki koji igraju na visokoj razini, a meni je bilo bitno smanjiti tu razliku u kvaliteti između onih igrača koji su tu od 5, srpnja i njih. Mislim da su kroz sustav koji pokušavamo uspostaviti svi dobro kliknuli i svi znaju svoju poziciju i na koji način trebaju igrati, a ta su četiri igrača dodatna kvaliteta i nositelji igre. Međutim, treba im dati kredita i reći da su oni napravili šest do sedam treninga prije dolaska na ovaj turnir i mi smo i s tim malim brojem zajedničkih treninga izgledali jako dobro. Ipak, kako sam već napomenuo, postoje i stvari na kojima treba poraditi i u obrambenom i u napadačkom dijelu, ali za to treba vremena", dodao je Sesar.

