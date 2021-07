Legendarni košarkaš Scottie Pippen niti 27. godina posije ne može oprostiti trener Philu Jacksonu jer je na utakmicu između Chicago Bullsa i NY Knicksa posljednji šut dao Toniju Kukoču, a ne njemu koji je u sezoni bez Michaela Jordana bio vođa momčadi.

"Mislim da je to jednostavno. Ako pogledate tko je tada bio Toni Kukoč u Bullsima, a tko Pippen. Ako znate da je Pippen s Bullsima bio od 1987, da je izbacio Pistonse i sve ostale momčadi koje smo morali proći da bismo osvojili prve tri uzastopne titule.... Biste li dali Pippenu priliku za šut u posljednjim sekundama kad Jordan nije tu? Mislim da je to bio rasistički potez. Nije nikakva tajna, samo čitajte između redove", kazao je u razgovoru s Danom Patrickom, koji je bio šokiran njegovim tvrdnja te ga je pitao je li Jacksona prozvao rasistom.

"O, da. Nemam problema to reći. Zašto bi Toniju, novajliji, dao šut u posljednjoj sekundi, a mene stavio na klupu. To vidim kao rasizam. To je bio tim Scottieja Pippena. Bio sam na putu da postanem MVP te godine, zar ne? Zašto biste onda stavili u poziciju da ne uspije", rekao je i nastavio.

"Kada je napustio Lakerse, Jackson je napisao knjigu o Kobeu pa se vratio i opet ga trenirao. Dobro, tko bi to još mogao napraviti? Recite mi? Pa on je trener, zna sve tajne koju bi trebale ostati u svlačionici", rekao je aludirajući na knjigu 'Posljednja sezone' iz 2004. u kojoj je slavni trener pisao o tri prstena s Lakersima i otkrio da je bilo tenzija u svlačionici.

Osim toga, iznio je svoju verziju priče oko slavnog koša Stevea Scottie Pippen i zbog Tonija Kukoča iznio teške optužbe u šestoj utakmici finala protiv Utaha 1997. godine. Jordan je u posljednjem time-outu rekao Kerru da će mu dodati loptu i da bude spreman. Pippen tvrdi da je to sve bila gluma.

"To nije bila priča o tome što ćemo napraviti. To je bila priča za kamere. Da John Stockton nije zastao, vjerujte mi da bi Jordan pucao. Ali, on je tu pripremao svoj dokumentarac. Sve te kamere koje su snimale radile su u suštini za Jordana, a ne Bullse. To nije bilo prirodno rečeno, to je bilo uvježbano", poručio je.