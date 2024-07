Briljantnom izvedbom hrvatski košarkaši otvorili su nastup na olimpijskim kvalifikacijama u Pireju, gdje su svladali reprezentaciju Slovenije predvođenu Lukom Dončićem sa 108-92 (31-16, 23-25, 39-27, 15-24) te tako napravili veliki korak prema osvajanju prvog mjesta u skupini.

Kapetan Dario Šarić upisao je svoj prvi triple-double za reprezentaciju s 19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

"Jako smo dobro otvorili početak utakmice i neke su nam stvari kasnije išle na ruku. Svi su odigrali dobru timsku utakmicu i ne bih nikoga posebno izdvajao, no Goc Filipović je u ključnim trenucima pogađao šuteve i svaka mu čast na tome. Svatko ima malo svojega u ovoj pobjedi. Slovenija je odlična ekipa, malo su lošije krenuli, no može se dogoditi da ćemo opet igrati protiv njih, tko zna kako će se stvari odviti. Ovo je bio najveći test ove generacije koja se okupila prošle godine, no tek je početak, idemo utakmicu po utakmicu."

"Ušli smo u utakmicu boriti se, da pokažemo da možemo igrati, da možda istaknemo male prednosti koje imamo nad njima jer oni imaju ogromnu prednost s Lukom Dončićem, vjerojatno najboljim košarkašem današnjice. Uspjeli smo pokazati svoje adute i na kraju pobijedili, a sada je bitno da se pripremimo za Novi Zeland", zaključio je Šarić.

Ivica Zubac je upisao 18 poena, i to za manje od 19 minuta igre.

"Odmah smo postavili ton utakmice i cijelu smo utakmicu držali u našem ritmu. Cilj je igrati našu igru, imamo naše akcije, znamo koje su naše prednosti i držimo se toga. Igramo pametno, svi u uključeni u akcije", istaknuo je Zubac.

Goran Filipović je ubacio velikih 21 poen, ali i šest trica u sedam pokušaja: "Uspjeli smo jako otvoriti utakmicu, s puno kontakta i čvrstine, a to nam je dalo priliko da odemo na veće vodstvo i iskontroliramo utakmicu do kraja. Upisali smo pobjedu, za 16 sati imamo novu, a moramo se i za nju jednako dobro pripremiti."