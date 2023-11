Iako su domaći Nuggetsi pola minute prije kraja susreta imali komotnu situaciju, vodili su sa 107-102 i imali loptu, Warriorsi su imali priliku tricom sa zvukom sirene odvesti dvoboj u produžetak, ali Klayu Thompsonu je lopta skliznula kroz prste te nije uspio uputiti kvalitetan šut. Do te prilike Warriorsi su stigli jer je najbolji igrač domaćih Nikola Jokić prvo izgubio loptu bacivši ju ravno u ruke Stephena Curryja koji je potom u protunapadu zabio tricu za 107-105, a zatim je Jokić promašio i oba slobodna bacanja 15 sekundi prije isteka vremena i ponudio gostima prvu priliku za poravnanje. No, Curry je promašio polaganje za izjednačenje sedam sekundi prije kraja da bi potom Reggie Jackson pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 108-105 da bi u preostale tri sekunde lopta stigla do Thompsona, ali on nije uspio uputiti kvalitetan šut.

Jokić je vodio Nuggetse do osme pobjede u devetom ovosezonskom nastupu sa 35 koševa i 13 skokova, Jackson je dodao 20, dok su kod Warriorsa, koji su pali na omjer 6-3, najefikasniji bili Curry sa 23 i Thompson sa 15 ubačaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić po prvi se put ove sezone našao u startnoj petorci Warriorsa u kojoj je zamijenio Draymonda Greena te je za 26:14 minuta provedenih na terenu postigao četiri poena (šut za dva 2-2, trica 0-3) uz osam skokova i dvije asistencije.

Zubac ubacio 10 koševa

Los Angeles Clippersi izgubili su treću utakmicu zaredom, a drugu s Jamesom Hardenom u postavi, ovoga puta uspješniji od njih su na svom parketu bili Brooklyn Netsi sa 100-93. Kod Netsa najefikasniji je bio Lonnie Walker sa 21 košem, dok je Cam Thomas, koji je zbog iskrenutog gležnja napustio utakmicu početkom drugog poluvremena, dodao 14. Kod Clippersa je Paul George zabio 24 dok je hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac za 29:20 minuta provedenih u igri ubacio 10 koševa (šut za dva 5-9) uz 10 skokova, jednu asistenciju i tri blokade. Ovim porazom Clippersi su pali ispod 50 posto učinka, sada su na omjeru 3-4, dok su Netsi skočili na 4-4.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U derbiju Istoka domaći Philadelphia 76-ersi ostvarili su šestu uzastopnu pobjedu svladavši na svom terenu Boston Celticse sa 106-103 nanijevši im tako drugi uzastopni poraz. Domaći su 2:23 minuta prije kraja imali komotnih 104-90, ali gosti su se uspjeli vratiti u susret te je Kristaps Porzingis imao otvoren šut za tricu za izjednačenje u posljednjim sekundama, no bio je malo kratak. Sixerse su do pobjede opet vodili Joel Embiid sa 27 ubačaja i 10 skokova te Tyrese Maxey sa 25 pogodaka, dok su najbolji kod Celticsa bili Porzingis sa 29 poena i Jayson Tatum sa 16 ubačaja i 15 skokova.

Vrlo je zanimljivo bilo u Chicagu gdje su Phoenix Sunsi svladali domaće Bullse sa 116-115 nakon produžetka, a pobjednički koš u zadnjoj sekundi postigao je Jusuf Nurkić koji je tako okrunio svoju odličnu predstavu. Nurkić je susret okončao sa 20 koševa, 17 skokova i 8 asistencija. Kod Bullsa je najbolji bio Nikola Vučević sa 26 poena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 88 GLEDAJTE EKSLUZIVNO NA PLATFORMI VOYO U SUBOTU OD 20 SATI