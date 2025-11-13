FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
slaba partija /

Panathinaikos utišao Madrid: Hezonja blijed u porazu Reala

Panathinaikos utišao Madrid: Hezonja blijed u porazu Reala
×
Foto: Gustavo Valiente/xinhua News/profimedia

Mario Hezonja je dvoboj završio s pet koševa, dvije asistencije i dva skoka za 18 minuta na parketu.

13.11.2025.
23:45
Hina
Gustavo Valiente/xinhua News/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Košarkaši Real Madrida poraženi su sa 87-77 od atenskog Panathinaikosa pred svojim navijačima u 11. kolu Eurolige, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je dvoboj završio s pet koševa, dvije asistencije i dva skoka za 18 minuta na parketu.

T. J. Shorts je sa 19 poena i šest asistencija predvodio strijelce Panathinaikosa, dok je Kenneth Faried ubacio 16 koševa i imao osam skokova.

Najbolji pojedinac u Realovoj momčadi bio je Walter Tavares sa 20 poena i 10 skokova.

Beogradska Crvena zvezda je domaćom pobjedom 91-79 protiv Monaca došla na drugo mjesto s istim učinkom (8-3) kakav ima i vodeći Hapoel Tel-Aviv.

Ognjen Dobrić je za pobjednike ubacio 22 koša, a Jared Butler je postigao 20 poena.

Mike James je sa 18 koševa i sedam asistencija bio najbolji igrač Monaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke

Mario HezonjaReal MadridEuroligaPanathinaikos
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
slaba partija /
Panathinaikos utišao Madrid: Hezonja blijed u porazu Reala