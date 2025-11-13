Panathinaikos utišao Madrid: Hezonja blijed u porazu Reala
Mario Hezonja je dvoboj završio s pet koševa, dvije asistencije i dva skoka za 18 minuta na parketu.
Košarkaši Real Madrida poraženi su sa 87-77 od atenskog Panathinaikosa pred svojim navijačima u 11. kolu Eurolige, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je dvoboj završio s pet koševa, dvije asistencije i dva skoka za 18 minuta na parketu.
T. J. Shorts je sa 19 poena i šest asistencija predvodio strijelce Panathinaikosa, dok je Kenneth Faried ubacio 16 koševa i imao osam skokova.
Najbolji pojedinac u Realovoj momčadi bio je Walter Tavares sa 20 poena i 10 skokova.
Beogradska Crvena zvezda je domaćom pobjedom 91-79 protiv Monaca došla na drugo mjesto s istim učinkom (8-3) kakav ima i vodeći Hapoel Tel-Aviv.
Ognjen Dobrić je za pobjednike ubacio 22 koša, a Jared Butler je postigao 20 poena.
Mike James je sa 18 koševa i sedam asistencija bio najbolji igrač Monaca.
POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke