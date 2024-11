Debakl Hrvatske u Skenderiji. Naši su košarkaši uvjerljivo poraženi u 4. kolu kvalifikacija za EuroBasket 2025. od reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je pred ispunjenim tribinama sarajevske Skenderije slavila sa 110-90 (50-50) i time osigurala prednost u međusobnim dvobojima u slučaju istog učinka na kraju kvalifikacija.

Plasman na EuroBasket doveden u pitanje

Tako je Hrvatska dovela u pitanje plasman na EuroBasket. Naime, nakon četiri kola Francuska je prva u skupni sa učinkom 4-0 nakon današnje pobjede nad Ciprom (85-70). Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju učinak 2-2, a Cipar je na 0-4, ali kao jedan od sudomaćina EuroBasketa ima zajamčeno mjesto na završnom turniru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

"Ne znam što bi rekao, bili smo na konju nakon onog kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Parizu i prijašnjih dobrih partija, mislili smo svi da hrvatska reprezentativna košarka ide u dobrom smjeru, da rastemo u tom segmentu, da to ide nabolje, ali opet smo pali. Bili smo na konju i opet smo pali s njega, baš tako", kazao je za portal Net.hr Predrag Šarić, otac hrvatske NBA zvijezde Darija Šarića...

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

'Ne znam što se dogodilo u glavama'

"Ne znam što se dogodilo u glavama naših momaka da su tako pali. Ne mogu reći da Josip Sesar nije reagirao, ali očito se dogodio neki sklop u glavi da je to nevjerojatno. Atmosfera je bila užarena u Skenderiji, ali nisam očekivao takav debakl. Momčad Josipa Sesara ima igrače koji znaju igrati u takvim atmosferama, koji imaju utakmica u nogama, iskusni su, ali da tako pokleknu... dogodilo se sve što se nije smjelo dogoditi, ali smatram da možemo na EuroBasket. Mišljenja sam da možemo dobiti tu Francusku. Nisu oni neki bauk da mi to ne možemo dobiti, bit će to drugačija utakmica. Tragedija će biti ako ne odemo na EuroBasket."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pali smo u "bunar", kako se ono kaže...

'Nevjerojatna je bila mentalna blokada kod naših'

"Svjetsko nismo bili, Olimpijske igre nismo bili, pa sad još i da ne odemo na EuroBasket bi bilo jako jako loše. Očekivao sam neki mali poraz, 5-6 razlike, ali baš takav potop od 20 poena razlike nisam. Loše je to. Ne mogu reći, suđenje je bilo korektno, ali nevjerojatno je da su naši košarkaši imali takvu mentalnu blokadu. Puno je 20 razlike s igračima koji igraju ABA ligu, Euroligu, koji znaju igrati košarku. Bili su tu Hezonja, Šamanić, Luka Božić, pa to su sjajni košarkaši. Jaleen Smith isto, Danko Branković isto... imali smo lagan posao, imali smo +13 iz Zagreba, mogli smo izgubiti, ali ne i doživjeti baš takav šamar. Ovo je pljuska otriježnjenja. Ovakvom igrom ne možemo dobiti nikog. Opet isto, sve isto. Debakl kakav nismo očekivali, ali se nadam da možemo do EuroBasketa."

Jusuf Nurkić ima 30. godina i očekuje nastup na EuroBasketu...

"Očekuje i želi igrati na velikom natjecanju. Da ne igra još EuroBasket, pa kud onda i kako bi mu bilo", govori Predrag Šarić koji tvrdi da Bosna i Hercegovina nije reprezentacija visoke kvalitete, ne u rangu jedne Grčke, Španjolske, Francuske, Njemačke, Srbije...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potpuni raspad došao u trećoj četvrtini

"Nije mi jedno jasno. Imaš utakmicu u egalu, mirno ulaziš i daljnji tijek susreta i u jednoj dionici, u trećoj četvrtini ti naprave 20-2."

Potpuni raspad doživjela je hrvatska reprezentacija u trećoj četvrtini u kojoj su domaći košarkaši ubacili 33 koša, a Sesarovi izabranici ih ubacili samo 13, pa je Bosna i Hercegovina u zadnju četvrtinu ušla s ogromnih +20 (83-63).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je bio presudni trenutak, to je bilo to. Trebala se lopta u nas malo spustiti na centra, ajde imali su oni nekih šuteva s devet metara. Imamo mi košarkaša koji mogu igrati leđima okrenuti košu. Mali Branković, Božić, Hezonja pogotovo, on zna to igrati. Jednostavno šok, što da vam kažem. Ali, tvrdim ovako sad jasno, uvjeren sam da mi tu Francusku možemo dobiti. Ovo je korak unazad i opomena da se tako ne može i ne smije igrati košarka", govori Predrag Šarić.

'Lazić? Nikad čuo. Znam jedino da je igrao 3 na 3 i u Kini'

Prije šest dana Josip Sesar je analizirao sastav košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za hrvatske medije i imao je nekoliko opaski vezanih za dolazak Džanana Muse, te probleme sa naturaliziranim Amerikancem, ali je jedna izjava očito bila motiv više.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Taj mali Aleksandar Lazić im igra 3x3 košarku, a sada je pozvan u reprezentaciju", rekao je između ostalog Sesar. Je li ga izbornik Hrvatske podcijenio? Aleksandar Lazić ubacio je 18 poena, pogodio pet od šest trica, uzeo sedam skokova. Bio je jedan od junaka utakmice...

"Ljudi pričaju da su ih naši podcijenili, ali ne bi ja to tvrdio. Što se tiče Lazića, za momka nisam čuo. Znam da igra hakl 3 na 3, da je igrao u Kini, koja Kina, koja što, ne treba nikog podcijenjivati, ali za njega ja ne znam, iako znam za Musu, Alibegovića, on igra u Budućnosti i gledao sam ga, ali nisu sad to neki igrači koje mi ne možemo dobiti i od kojih trebamo izgubiti 20 razlike. Svaka čast Bosni i Hercegovini, ne želim da ovo zvuči podcjenjivački, ali imamo i mi svoje adute. Njih je ponijela atmosfera i ono što ne treba ući, onda uđe. To se i dogodilo u nedjelju u Skenderiji. Imali smo mi na -15 šanse za smanjiti, ali neishitreni šutevi, ma joooj... sad strepimo, iako sam uvjeren da možemo dobiti Francusku koja neće biti opterećena rezultatom, oni su izborili EuroBasket. Nakon velikog plusa i napretka opet smo pali s konja na magarca", zaključio je Perdrag Šarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

EuroBasket 2025. - kvalifikacije, 4. kolo

SKUPINA E

BiH - Hrvatska 110-90

Francuska - Cipar 85-70

Ljestvica:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Francuska 4 4 0 307-254 8 BiH 4 2 2 349-319 6 Hrvatska 4 2 2 332-322 6 Cipar 4 0 4 258-351 4

Preostale utakmice: Hrvatska - Francuska (21.2.), BiH - Cipar (21.2.), Cipar - Hrvatska (24.2.), Francuska - BiH (24.2.)

POGLEDAJTE VIDEO: Proslavljeni Neven Spahija javio nam se iz svoje oaze: Pričali smo s njim o svemu u novom podcastu Net.hr-a; 'Hrvatska ima jako talentiranog igrača. Dugo nisam vidio nekog da sa 17. tako igra'