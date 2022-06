Već neko vrijeme traje 'ljubav' između hrvatskog košarkaša Marija Hezonje i beogradskog Partizana. Poznata je priča kako je sa samo 17 godina zamalo završio u beogradskom klubu. Duško Vujošević ga je tada zvao u Partizan, ali je na kraju završio u Barceloni.

"Čitao sam da me Dule Vujošević, Barcelona i klubovi iz Grčke i Turske žele. Od svih njih, Partizan mi je najdraži, čak mi je draži i od Cibone. Takve navijače nema nitko. Pred njima moraš davati 300 posto od sebe. Uz sve to, poznato je kako se u tom klubu radi s igračima. To bi bio dobar potez za mene", rekao je Hezonja prije desetak godina.

"Vjerojatno bi mi mnogi zamjerili kada bi se preselio u Beograd, ali to me ne zanima. Tu nas svi otpisuju, misle da znaju sve, a ne znaju ništa. Svi smo mi isti, ljudi od krvi i mesa. Ne znam ni jednog Srbina koji je divljak, svi su odlični ljudi", govorio je tada.

Navijači ga zazivaju

Nadavno je pak Hezonja je na Twitteru napisao:

"Nedostaju mi momčadi s ovakvim navijačima u Euroligi. Mislim na Galatasaray, Partizan, Bešiktaš… Stari dobri dani."

Potom se opet oglasio na Twitteru gdje reagirao na podatak da se Partizan i Valencia sljedeće godine vraćaju u Euroligu.

"Ništa novo za njih, oni bi trebali biti stalni članovi. Odličan potez", napisao je Mario, a ispod njegove objave javili su se mnogobrojni navijači Partizana koji zazivaju njegov dolazak u Beograd.

"Čekamo te, Mario. Ne propusti doživjeti jedinstven osjećaj koji donosi igranje za Partizan, pred najkošarkaškijom publikom Europe, za najboljeg europskog trenera. Što god odlučio, želim ti svu sreću u karijeri. Pozdrav, majstore", "Ajde!", "Dok svira radio, Hezonja Mario (Uz crnu i bijelu boju)", "Lele Mario dolazi više, znam da želiš", "Mario, a što ti ne bi došao kod nas", "Čekamo te brate", samo su neki od komentara oduševljenih navijača.

Sada je pak stigla vijest da bi se ovaj posao mogao dogoditi. Naime, novinar specijaliziranog košarkaškog portala Sportando, Alessandro Maggi, objavio je kako je Hezonja blizu potpisa za Partizan. Naveo je da je to doznao iz više izvora iz Srbije.

"BOMBA! HRVAT STIŽE U PARTIZAN? Crno-beli blizu KAPITALNOG pojačanja!", reakcije je srpskog Kurira na ovu vijest.