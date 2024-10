Pitanje svih pitanja: Tko može zaustaviti Celticse?

U noći s utorka na srijedu kreće nova sezona NBA lige. Tradicionalno sezonu će otvoriti branitelji naslova, u ovom slučaju Boston Celticsi, koji će u 1:30 h ujutro po hrvatskom vremenu dočekati New York Knickse u svom TD Gardenu.

U drugoj utakmici prve noći sezone, snage će odmjeriti Minnesota Timberwolvesi i LA Lakersi s početkom u 4:00 po našem vremenu.

Celticsi su prošle sezone zaista dominantno stigli do naslova. U osnovnom dijelu sezone imali su omjer pobjeda i poraza 64:18, a u doigravanju su se zaista 'prošetali' do rekordnog 18. naslova izgubivši putem samo tri utakmice. Ono što se mnogi analitičari pitaju uoči samog početka sezone jest može li im uopće itko ozbiljnije zaprijetiti na putu do obrane titule. Svi bitni rotacijski igrači šampionske ekipe ostali su u Bostonu, a s još jednim ljetom zajedničkih treninga iza sebe nitko se ne bi trebao iznenaditi budu li djelovali još bolje. Početna petorka s Jrueom Holidayom, Derrickom Whiteom, Jaylenom Brownom, Jaysonom Tatumom i Kristapsom Porzingisom izgleda zaista daleko najmoćnije u ligi. Momčad koju mnoge vide kao njihove najveće konkurente u Istočnoj konferenciji, upravo je i njihov prvi protivnik.

Knicksi dugo nisu bili ovako jaki, a Philadelphia i Milwaukee se oslanjaju na starije zvijezde

Knicksi zaista dugo nisu djelovali toliko moćno. Nakon 20 godina s tek pokojim izletom u doigravanje, a ni onda nisu došli dalje od druge runde kao i prošle sezone, publika u Madison Square Gardenu, čini se, napokon ima priliku gledati momčad sposobnu napasti naslov prvaka. Možda se nijedna momčad nije toliko pojačala preko ljeta koliko Knicksi koji su uspješno doveli All-Star centra Karla-Anthonyja Townsa iz Minnesotte i odličnog krilnog braniča Mikala Bridgesa iz gradskih rivala, Brooklyn Netsa te ih spojili s fantastičnim Jalenom Brunsonom. Towns ih je doduše koštao odličnog Juliusa Randlea, ali čini se kako je ova momčad, barem na papiru, jača od prošlosezonske.

Dva preostala pretendenta na naslov iz Istočne konferencije su Philadelphia 76ersi i Milwaukee Bucksi. Sixersi su od svih momčadi u ligi preko ljeta doveli zasigurno najzvučnije pojačanje - Paula Georgea, te ga pridružili bivšem MVP-ju Joelu Embiidu i Tyreseu Maxeyju. Otkako je Embiid odigrao prvu utakmicu u NBA-u i pokazao o kakvom se talentu radi, 76ersi su ga spajali s čitavom plejadom zvijezda. Ben Simmons, Jimmy Butler i James Harden, sva trojica dovedena da igraju drugu opciju Embiidu i pomognu mu da dođe do titule. Unatoč tome, on još nikada u karijeri nije izašao iz druge runde doigravanja. Bile to ozljede (koje mu se uvijek javljaju u najgorim trenutcima) ili jednostavno loša igra, Embiida u najvećim trenutcima nema. Ostaje za vidjeti hoće li PG biti samo još jedna zvijezda koja nije funkcionirala s Embiidom.

Bucksi se s druge strane nadaju kako će njihove dvije zvijezde, Damian Lillard i Giannis Antetokounmpo, naučiti bolje funkcionirati zajedno. Najveća snaga ove momčadi je upravo Antetokounmpo, individualno vjerojatno najbolji igrač u čitavoj konferenciji, a uspije li se Dame vratiti u prijašnju formu ova momčad sigurno ima snage da napakosti favoritima.

Zapad nikad jači, ali četiri momčadi se ipak ističu

Što se Zapadne konferencije, tu je tek prava gužva. Od 15 momčadi, njih 12 se vjerojatno ima pravo nadati nastupu u doigravanju. Ipak čini se kako su se samo četiri momčadi istaknule kao pravi konkurenti za titulu.

Prva, i vjerojatno najbolja momčad u konferenciji, je Oklahoma City Thunder. Izrazito mlada momčad predvođena MVP kandidatom Shaijem Gilgeousom-Alexanderom. Prošle sezone zauzeli su prvo mjesto u konferenciji u osnovnom dijelu sezone, a s još jednom sezonom iskustva iza sebe i talentom kojeg imaju u SGA-ju, Chetom Holmgrenom, Jalenom Williamsom i ostalima, zaista je teško ne vidjeti ovu momčad kako neće samo napredovati i prije ili kasnije postati prvi favorit za naslov. Možda čak i ove sezone.

Drugi konkurent su zasigurno Denver Nuggetsi našeg Darija Šarića. Prvaci od prije dvije godine i dalje su vrlo opasni, a čini se kako su ne tako davno i oni imali status koji sad imaju Celticsi - one daleko najbolje momčadi lige. Njihova najveća snaga zasigurno je vjerojatno najbolji košarkaš svijeta i trostruki MVP Nikola Jokić, a vrati li se njegov najbolji suigrač Jamal Murray u prijašnju formu Nuggetsi bi mogli ponoviti uspjeh iz 2023.

Dallas Mavericksi predvođeni Lukom Dončićem i Kyriem Irvingom prošle sezone senzacionalno su stigli do samog finala lige. Tamo su ih dosta lagano pobijedili Celticsi s 4:1 u seriji, ali Mavericksi su ovog ljeta doveli jednog od najboljih šutera svih vremena i igrača s četiri naslova prvaka - Klaya Thompsona. Nadaju se kako će im to pojačanje pomoći da preskoče još tu jednu stepenicu koju nisu mogli proći prošle sezone, a s Lukom Dončićem u momčadi ništa nije nemoguće.

Minnesota Timberwolvesi zaustavljeni su prošle sezone u finalu konferencije, a ljetos su ostali i bez svog drugog najboljeg igrača - Karla Anthnyja-Townsa. Njega bi trebao zamijeniti Julius Randle kojeg su Knicksi poslali u suprotnom smjeru, a u paketu s njim dobili su i sjajnog šutera Dontea DiVincenza. Ipak, ono u što oni polažu najveće nade jest da će njihov najboli igrač Anthony Edwards ove sezone zaista eksplodirati i izrasti u jednog od najboljih igrača svijeta. Ne treba zaboraviti ni da su upravo Timberwolvesi prošle sezone imali najbolju obranu u ligi, a s DiVincenzom u njoj čini se da bi ta obrana mogla biti i još bolja.