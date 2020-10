Košarkaši Los Angeles Lakersa, koje predvodi najbolji košarkaš današnjice LeBron James, jutros su po hrvatskom vremenu pod balonom u Orlandu, pomeli Miami Heat u prvoj utakmici velikog finala NBA lige rezultatom 116:98. Bila je to dominacija Lakersa u svakom aspektu. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u dvoboju.

HIGHLIGHTS: @KingJames drops 25 pts, 13 reb and 9 ast in his return to the #NBAFinals pic.twitter.com/0VMOXgHDIe

No, bitno za naglasiti kako Miami nije izgubio samo utakmicu, nego i dva izuzetno važna igrača. Fantastični slovenski veteran Goran Dragić ostao je u svlačionici na poluvremenu zbog ozljede stopala, a Bam Adebayo je susret završio u trećoj četvrtini zbog istegnuća ramena. Jimmy Butler je pak iskrenuo gležanj u prvom poluvremenu, ali on je nastavio susret.

LAKERSI RAZVALILI MIAMI I POVELI U SERIJI S 1:0: Zastrašujućom igrom ugasili Heat i pokazali rijetko viđenu moć

Najbolji igrač utakmice bio je LeBron James s umalo triple-double učinkom 25 poena, 13 skokova i 9 asistencija. Posebno se pamti njegovo perverzno zakucavanje u posljednjoj sekundi prvog poluvremena, sa zvukom sirene…

Pogledajte ga iz ovog kuta…

Inače, bila je to 50 finalna utakmica u NBA ligi za Kralja.

Za napomenuti kako je ovim dvostrukim učinkom zasjeo na 4. poziciju vječne NBA ljestvice (31) u finalima, preskočivši legendarnog Wilta Chamberlaina.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 4th on the all-time #NBAFinals DOUBLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/FSy0ALxXQJ

— NBA (@NBA) October 1, 2020