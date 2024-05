Košarkaši grčkog Panathinaikosa novi su prvaci Europe nakon što su u finalnom susretu u Berlinu pobijedili branitelja naslova Real Madrid sa 95-80.

Za Pao je to sedma titula, dok je Real ostao na rekordnih 11 naslova prvaka Europe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kraljevski klub" je bolje otvorio susret, na koncu prve četvrtine imao je 11 koševa prednosti (36-25). U drugoj četvrtini Real je imao i +14 (41-27), no Grci su smanjili na smo koš zaostatka (46-45). Na odmor se ipak otišlo sa +5 za španjolski sastav.

Nakon četiri minute nastavka Panathinaikos je stigao do potpunog rezultatskog preokreta (58-56), a treći period igre pripao je Grcima sa sa 15-7 pa se u zadnju četvrtinu ušlo sa 64-61 za Panathinaikos. Real se držao do 65-66, no Grci tada rade seriju 8-0 za 74-65. Do kraja utakmice prednost je samo rasla do najvećih 18 razlike (95-77). Na kraju je završilo 95-80.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Panathinaikos su do pobjede vukli Kostas Sloukas sa 24 koša, Kendrick Nunn sa 21 košem, te Mathias Lessort sa 17 koševa i šest skokova.

Kod Reala najefikasniji su bili Džanan Musa sa 15 koševa, Facundo Campazzo sa 12 koševa, te Sergio Rodriguez sa 11 koševa. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je za 32 minute upisao osam koševa, osam skokova i dvije asistencije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U susretu za treće mjesto Olympiakos je pobijedio Fenerbahče sa 87-84.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grčki sastav su do pobjede predvodili Alec Peters sa 20 koševa i šest skokova, Nigel Williams-Goss je dodao 12 koševa uz 6 asistencija, dok su Nikola Milutinov i Giannoulis Larentzakis ubacili po 10 koševa.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Dyshawn Pierre sa 19 koševa, a Scottie Wilbekin sa 16 koševa.