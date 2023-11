Srpski košarkaš Nikola Jokić prošle godine kao MVP finala odveo je Denver Nuggetse do naslova u NBA ligi.

Nakon toga je otišao na odmor u rodni Sombor, gdje ga je posjetio i suigrač Aaron Gordon.

Gordon i njihov suigrač iz Denvera Michael Porter Jr. su se u jednom podcastu dotaknuli Jokića.

"Jokić je veliki lider. Uvijek je točan, svaki dan. Trenira svakog jutra, odigra utakmicu, pa nakon utakmice diže utege. Redovno radi svakog dana. I na sve to, skroman je. Kad imate dvostrukog MVP-a i najkorisnijeg igrača NBA finala koji je tako nesebičan, to vam je kao dar s neba. Ako on to može, onda mogu i drugi dijeliti loptu. On je zvijer", rekao je Gordon dok je Porter Jr. istaknuo:

"On je jedinstven. Kad ga gledate iz noći u noć, on je najbolji igrač kojeg sam ikad vidio. Ludo je šta sve može napraviti. Ranije je bio dobar, ali nije bio toliko zainteresiran. Rastao je iz godine u godinu. Čak i posle MVP sezone. Kako je to moguće da postaneš bolji poslije MVP godine? Bolji je i ove godine, a osvojili smo prsten. Pričao sam s njim i rekao mi je da je u Srbiji pio šest piva dnevno. Vjerojatno nije ni dirnuo loptu."

