Košarkaši grčkog Olympiakosa pobijedili su Monaco sa 76-62 u prvoj polufinalnoj utakmici Final Foura Eurolige kojem je domaćin Kaunas i tako se po deveti put u klupskoj povijesti probili na korak do osvajanja naslova europskog prvaka.

Momčad iz Pireja je do svog prvog finala Eurolige nakon 2017. stigla nevjerojatnim preokretom u trećoj četvrtini, u koju je Monaco ušao sa 12 koševa prednosti iz prvog poluvremena (41-29). Međutim, od 20. do 30. minute momčad iz Kneževine je uspjela ubaciti svega dva poena, a za to vrijeme su Grci postigli 27 koševa i stvorili prednost od 13 koševa koju su lakoćom obranili do kraja utakmice.

Jedini koš za Monaco u trećoj dionici postigao je Elie Okobo za izjednačenje na 43-43 u 26. minuti.

Najbolji igrač Olympiakosa ponovno je bio Aleksandar Vezenkov koji je ubacio 19 koševa uz šest skokova i tri asistencije. Kostas Papanikolaou je spojio 15 poena i osam skokova, a Moustapha Fall je ubacio 12 koševa. Iskusni razigravač Kostas Sloukas je postigao devet poena i podijelio sedam asistencija.

Strijelce Monaca su sa po 17 koševa predvodili Okobo i Mike James.