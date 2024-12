Olivier Rioux, mladi košarkaš iz Kanade, nastavlja rasti, iako je već sad kao toranj. Guinessov rekorder iz 2023. kao najviši tinejdžer na svijetu sa 231 cm sad ima nevjerojatnih 240 cm.

Nedavno je debitirao u dresu Florida Gatorsa i time postao najviši igrač koji je ikad zaigrao za sveučilišnu momčad. Do nedavno je, kako to ESPN piše, bio samo u trenažnom procesu, dio momčadi, sjedio na klupi, sad je dobio šansu. Vjerovali ili ne, u šestom razredu osnovne škole Olivier je bio visok 210 cm, a sa 16 godina je već imao 224. Mladić se isticao već u vrtiću kada je bio visok nevjerojatnih 157 centimetara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaki dan me pitaju o mojoj visini. Nisam siguran zašto sam toliko visok. Bili smo kod mnogih liječnika, ali nikad nisu otkrili zašto toliko rastem. Najvjerovatnije je u pitanju genetika moje obitelji", rekao je Olivier o kojem američki mediji pišu kako je talentiran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Njegova majka visoka je 1,83 metara, otac 2,07, a brat 2,10. cm. Zbog svoje visine Olivier Rioux ima brojne poteškoće u svakodnevnom životu. Mora se svako malo saginjati da prođe kroz vrata, ima probleme sa spavanjem u krevetu kada nije u svom domu, ali i prave muke da pronađe obuču jer nosi broj 57,5.

Hoop Central u reportaži dolje navodi:

"Ima samo 18. godina. Iako su iznimno visoki ljudi šlampavi, on je jako okretan i talentiran za košarku. Koordinacija pokreta mu je sjajna, nije samo visok pa da s etime ističe, nego razumije košarku i igraju ju jako dobro".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Igrao je za reprezentaciju Kanade do 19 godina, a sada se želi dokazati na sveučilištu. San mu je jednog dana zaigrati u NBA, a ako se to dogodi postat će i najviši igrač u povijesti najjače lige na svijetu. Rekord i dalje drže Rumunj Gheorghe Mureșan i Manute Bol s 231 centimetrom.

Foto: Profimedia

Prema riječima njegovog trenra Toda Goldena, Olivier je izuzetno okretan za igrača njegove visine, a može zakucati stojeći. Priloženi video gore upravo se dijeli društvenim mrežama. Olivier je pokazao svoju, kako to Amerikanci pišu - rutinu prilikom zagrijavanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U srijedu je Rioux snimljen prilikom zagrijavanja prije utakmice protiv Virginije", piše portal Athlonsport.

ESPN, ugledni američki sportski medij, posvetio je tekst mladiću koji sve više plijeni pažnju. Još uvijek brusi svoje košarkaške vještine.

Foto: Profimedia

Košarkaška momčad Florida Gators nalazi se na 13. mjestu u SAD-u i skočila je na skor 9-0 pobjedom nad Virginijom 87-69 u srijedu navečer u Gainesvilleu. Iako se Gatorsi još nisu suočili s bolje rangiranom momčadi, nisu mogli poželjeti bolji početak sezone. A veći testovi su pred njima, uključujući utakmicu s North Carolinom Tar Heels 17. prosinca, što će biti dobar challenge za košarkaški program Todda Goldena prije nego što se upusti u težak raspored sveučilišne košarke u SAD-u.

"Trebao sam to razjasniti", rekao je trener momčadi Florida Gators Todd Golden i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Iskreno, to što je toliko visok ga je dovelo u tešku situaciju. Sjedi na kraju utakmica i svi viču na njega. Jednostavno nisu shvatili da je to naš potencijalni plan. Dakle, tu smo u ovom trenutku. Ne kažem da će biti 100% plan. Nastavit ćemo razgovarati s njim i vidjeti hoće li promijeniti ono što želi učiniti. Ali, od ovog trenutka , to je plan koji ćemo imati s njim dok budemo napredovali."

Studenti s Floride skandirali su mu s tribina "Oli", "Oli" u obje domaće utakmice ove sezone. Golden je inače uveo sve rezerve u posljednjim minutama pobjede 86-62 nad Grambling Stateom u ponedjeljak navečer i čak rekao nekoliko riječi Riouxu tijekom kaotične scene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Samo sam mu objašnjavao: 'Hej, razlog zašto te sada ne stavljam je ono o čemu smo maloprije razgovarali', rekao je Golden.

"Ovo nije bio izbor koji sam ja napravio umjesto njega. Ovo je nešto o čemu su ljudi iz našeg programa razgovarali s njim i njegovom obitelji i njegovim roditeljima, njegovim individualnim trenerom i na neki način pokušavajući otkriti koji je najbolji put za on je.

Upravo sam mu prišao i kazao, 'Hej, ne pokušavam te omalovažavati i biti nepristojan. Samo ne želim da izgoriš. On je sjajno dijete i ugodan je", izjavio je Golden.

Foto: Profimedia

"Želi raditi ono što drugi misle da je najbolje za njega. I može se utrenirati. Opet, ako je to ono što naš stručni stožer želi, njegovi roditelji, ljudi oko njega koji brinu o njemu misle da je najbolje, mislim da će mu biti ugodno jer zna da smo svi uz njega i da je na njemu da samo predano trenira. U konačnici , to je njegova odluka, ali mislim daće biti dobar".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Za spomenuti kako je Olivier Rioux prošle godine nastupio u Šibeniku na turniru Sjećanje na Dražena u lipnju mjesecu.

POGLEDAJTE VIDEO: Franjo Arapović u studiju Net.hr-a o vjeri, NDH, Jugoslaviji i komunizmu, Domovinskom ratu, HDZ-u, Tuđmanu i Titu, Draženu, Stojku i Dini te košarkaškoj karijeri