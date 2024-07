Bivši hrvatski, a sada izbornik Brazila, Aco Petrović ostao je bez senzacije na otvaranju Olimpijskih igara. Naime, Brazil je izgubio od domaćina Francuza 78-66.

Brazilci su sjajno otvorili i vodili nakon prve četvrtine plus osam (23-15), no već do poluvremena Francuzi to okreću te na odmor odlaze s plus tri (39-36).

Domaćini su dominantni bili i u trećoj četvrtini koju su dobili 18-9. U posljednjih deset minuta Brazilci su se u jednom trenutku spustili na minus četiri, ali više od toga nije išlo.

Odlični mladi Victor Wembanyama s 19 poena i 9 skokova te veteran Nicolas Batum sa 19 ubačaja predvodili su Francusku, dok su Cristiano Felicio i Leo Meindl sa po 14 poena bili najefikasniji kod Brazila.

Ranije u subotu je u prvom susretu ove skupine svjetski prvak Njemačka bez problema svladala Japan s 97-77 (28-21, 24-23, 22-17, 23-16). Franz Wagner sa 22 i Daniel Theis sa 18 koševa bili su najbolji kod Njemačke, dok je Rui Hachimura zabio 20 za Japan.

U prvoj utakmici skupine A Australija je nadigrala Španjolsku s 92-80 (31-21, 18-21, 20-18, 23-20). Jock Landale je ubacio 20 uz 9 skokova za Australiju, veteran Patty Mills je dodao 19, dok je Santi Aldama sa 27 pogodaka bio najbolji kod Španjolske.

Plasman u četvrtfinale izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od tri skupine te dvije najbolje trećeplasirane reprezentacije.