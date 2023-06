I DANAS JE INSPIRACIJA / 'Od prvih košarkaških koraka do vječnosti': Na Zrinjevcu niknulo 16 vizuala posvećenih bogatoj karijeri Dražena Petrovića

Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović u povodu 30. obljetnice preranog odlaska jednog od najvećih europskih košarkaša predstavlja izložbu "Od prvih košarkaških koraka do vječnosti" koja je postavljena na zagrebačkom Trgu Nikole Šubića Zrinskog (Zrinjevac) u razdoblju od 5. do 12. lipnja. Izložbom na Solarnim postamentima na 16 vizuala s mnogo fotografija i informacija predstavljena je bogata karijera Dražena Petrovića, koji je tragično poginuo u automobilskoj nesreći 7. lipnja 1993. u dobi od 28 godina. Koncepcija izložbe djelomično prati stalni muzejski postav, kronološki prikazujući Draženovu karijeru od Šibenke, preko Cibone i Reala do NBA lige te fantastične uspjehe ostvarene u reprezentacijama, kao i individualna priznanja i nagrade koje je osvojio tijekom svoje kratke, ali bogate karijere. S obzirom na to da je Dražen i danas mnogima inspiracija dio izložbe prikazuje i njegovu ostavštinu koja i dalje živi kroz sportske klubove, manifestacije i nagrade.