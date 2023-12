Srpski košarkaš Nikola Jokić ponajbolji je košarkaš u najjačoj ligi svijeta, američkom NBA-u, gdje od 2015. igra za Denver Nuggetse, koje je u prošloj sezoni vodio do titule.

O njegovom privatnom životu zna se jako malo, pogotovo o životu u SAD-u, učinio je sve da sakrije svoju adresu kako bi imao privatnost, a sada su srpski mediji ipak otkrili neke detalje o Nikolinom životu u Denveru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dio grada u kojemu Nikola živi s obitelji vrvi od bogataša. Ne zna se koja je kuća i zgrada luksuznija. Susjedni mu nisu samo sportaši , već i uspješni poslovni ljudi, pa čak i neki glumci i glazbenici. Ono po čemu je ova četvrt specifična je to što od tamo puca najljepši pogled na obližnje planine. Jokići žive u luksuznoj nekretnini u vrlo mirnoj ulici koji gleda na poznati stadion Coors Field, na kojemu se igraju bejzbolaške utakmice. Oni su brinuli jako i na interijer, pa su posebnu pažnju obratili na visoke stropove, koji stvaraju raskošnu atmosferu. Stan je uređen u modernističkom stilu, a katakterizira ga mješavina prirodnih materijala i elegantnih završnih obrada, što rezultira jedinstvenim ambijentom", piše srpski Kurir pa navodi da u tom domu vladaju posebna pravila za goste, kojih se svi moraju pridržavati.

"Jokići su fantastični domaćini, ali imaju jedno neobično pravilo za sve goste koji im dolaze u posjetu. To znaju svi, pa su se na to i navikli. Naime, svi gosti moraju nositi identične crne papuče, kakve imaju i braća Jokić i kojima su oni 'opsjednuti'. Nikad nisu objašnjavali zbog čega im je to važno, ali se to poštuje bez prigovora", otkrio je neimenovani izvor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice.