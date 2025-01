Jokić prešao igricu: Srpski centar ponovio uspjeh legende i onda zabio tricu od koje boli glava

Košarkaši Denvera Nuggetsa svladali su Sacramento Kingse 132-124. Bila je to još jedna briljantna partija Nikole Jokića koji je postavio još jedan NBA rekord. Srpski košarkaš ne prestaje oduševljavati svojim igrama kojima pokazuje da je najjača liga svijeta za njega tek 'igrica'. Jokić je prvi igrač u povijesti NBA koji je došao do četiri triple-double učinka zaredom bez igranja u posljednjoj četvrtini, no tu Joker nije stao. U noći s četvrtka na petak ostvario je i peti takav učinak, ali je pri tome partiju kakvu je dosad pružila samo jedna velika NBA legenda.

Jokić je u tri četvrtine igre. točnije 37 minuta, ostvario nestvaran učinak. Srpski centar ubacio je 35 poena, osvojio 22 skoka i podijelio 17 asistencija. Takvo što uspjelo je jedino Wiltu Chamberlainu, a ovaj uspjeh Jokića NBA je naglasila objavom na svojim mrežama

"Jokićev peti triple-double zaredom je povijesni. Postao je tek drugi igrač u povijesti NBA lige, uz Wilta Chamberlaina, koji je odigrao utakmicu s učinkom 35/20/15 u najvažnijim kategorijama", stoji u njihovoj objavi.

Osim što je sve oduševio svojom vrhunskom partijom Jokić je izveo i potez utakmice o kojima bruje društvene mreže. Dvorana u Denveru je eruptirala kad je Jokić zabio još jednu nemoguću tricu. Isticala je treća četvrtina, a srpski košarkaš pokušao je sa svoje polovice u posljednjim sekundama pogoditi koš. Jokić je bacio jednom rukom loptu, a ona je ušla čisto kao suza za potpuni delirij u dvorani. Kasnije je izašao podatak kako je to bio šesti najudaljeniji šut koji je ušao u koš u povijesti NBA lige.

Osim Jokića dobru partiju su odigrali među Nuggetsima Christian Braun s 21 poenom, Michael Porter s 20 poena i 8 skokova, dok su bekovi Russell Westbrook i Jamal Murray ubacili po 18 poena.

Kod Kingsa veliku večer imao je Domantas Sabonis, no njegovu partiju od 23 poena, 19 skokova i 8 asistencija zasjenio je Jokić. Najviše poena za Kingse ubacio je DeMar DeRozan s 24 poena.

