Milwaukee Bucks su u gostima sa 111-107 pobijedili New York Knickse i to nakon što su nadoknadili zaostatak od 17 poena u trećoj četvrtini. Giannis Antetokounmpo ostvario je double-double učinak (22 koša, 10 skokova), dok je Brook Lopez ubacio 17 koševa, uključujući i tricu iz kuta na 1:46 kojom su Bucksi poveli sa 100-97.

Jalen Brunson postigao je rekord karijere od 44 poena za Knickse, čiji je niz od četiri pobjede prekinut. Julius Randle je dodao 25 koševa i 16 skokova, a Immanuel Quickley završio je utakmicu s 23 poena.

Memphis Grizzlies su produljili svoj pobjednički niz na sedam utakmica svladavši kod kuće sa 121-113 San Antonio Spurse.

Tyus Jones je za pobjedu Grizzliesa ubacio 24 koša, a Steven Adams je upisao double-double sa 13 koševa, 15 skokova i četiri asistencije.

Kod San Antonija najbolji je bio Tre Jones, Tyusov brat, sa 18 ubačaja i sedam asistencija za San Antonio. Josh Richardson dodao je 16 poena i pet asistencija s klupe.

Denver Nuggets su na svom terenu sa 122-109 nadigrali LA Lakerse, a do pobjede su ih predvodili Jamal Murray sa sezonskim rekordom od 34 koša i Nikola Jokić koji je upisao čak 16 asistencija uz 14 poena i 11 skokova što mu je 11. triple-double u sezoni. Srpski košarkaš postao je tek treći košarkaš u povijesti koji je do triple-double učinka stigao savršenim šutom iz igre. Prije njega to su uspjeli Wilt Chamberlain i Draymond Green.

Kentavious Caldwell-Pope ubacio je 16 koševa, Bruce Brown ubacio je 15 koševa, Bones Hyland i Michael Porter Jr. dodali su po 12, a Aaron Gordon završio je s devet koševa, 10 skokova i četiri blokade za Denver, koji je uzastopno dobio 11 domaćih utakmica.

Kod Lakersa, kojima je prekinut niz od pet pobjeda najbolji je bio Russell Westbrook sa 25 poena, Thomas Bryant je dodao 17 poena i 10 skokova, a Kendrick Nunn 15.

New Orleans Pelicans su ostvarili prvu pobjedu u Washingtonu u 12 godina nadigravši domaće Wizardse sa 132-112.

Do pobjede su došli iako su bili bez dva svoja najbolja strijelca Ziona Williamsona i Brandona Ingrama koji su ozlijeđeni. CJ McCollum je za pobjedu Pelicansa ubacio 34 koša, a Jonas Valanciunas je ostvario double-double učinak s 27 koševa i 12 skokova.

Kristaps Porzingis je imao 23 poena i 10 skokova, Kyle Kuzma je ubacio 19 poena, a Corey Kispert 17 dok je sva petorica startera postigla dvoznamenkast broj poena za Wizardse.

Boston Celtics su kod kuće sa 107-99 bili bolji od Chicago Bullsa a do pobjede ih je predvodio Jayson Tatum koji je utakmicu završio sa 32 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Grant Williams izjednačio je svoj rekord u karijeri s 20 poena, dok je Jaylen Brown zabio 19, a Malcolm Brogdon 11 u trećoj uzastopnoj pobjedi Celticsa.

Sacramento Kings su prekinuli niz od dva poraza pobjedom od 136-111 nad Orlando Magicom.

Harrison Barnes je predvodio osam igrača Sacramenta s dvoznamenkastim učinkom zabivši 30 koševa. Kod Orlanda najbolji je bio Paolo Banchero sa 17 ubačaja.

Rezultati:

Washington Wizards - New Orleans Pelicans 112-132

Boston Celtics - Chicago Bulls 107-99

New York Knicks - Milwaukee Bucks 107-111

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 121-113

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 122-109

Sacramento Kings - Orlando Magic 136-111