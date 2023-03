Golden State Warriorsi noćas su po hrvatskom vremenu u San Franciscu došli do osme uzastopne domaće pobjede. Ovog puta, Ratnici su bili bolji od Phoenix Sunsa rezultatom 123-112 a junak utakmice bio je nevjerojatni šuter Klay Thompson. On je zabio 33 od svoja 38 poena u prvom poluvremenu utakmice. Spomenutim učinkom iz prvog dijela sjajni je šuter Warriorsa ispisao povijest NBA lige. Thompson je u prvom poluvremenu utakmice gađao iz igre 12/18, od čega za tricu 8/12.

Peta utakmica karijere u kojoj je do poluvremena stigao do 30 poena

OVDJE pogledajte ludu predstavu Klayja Thompsona.

Bila mu je to peta utakmica u karijeri u kojoj je već do poluvremena stigao do 30 poena i deseta u ovoj sezoni u kojoj je ubacio 30 ili više. Također, treći put u karijeri uspio je ubaciti 30 poena i osam trica kroz prve dvije četvrtine. Time se izjednačio s Damianom Lillardom, koji je dosad bio jedini igrač u posljednjih 25 godina kojem je to uspjelo u NBA ligi.

Osam trica do poluvremena uspio je ubaciti peti put u karijeri. Niti jedan igrač nije to uspio napraviti barem od sezone 1996./97., ističu statističari. U utakmicama u kojima ubaci minimalno 35 poena njegovi Golden State Warriorsi su na omjeru od 32 pobjede i tri poraza.

Thompson je kraj utakmice dočekao s 38 koševa i pet skokova. Stephen Curry dodao je 23 uz sedam skokova i pet asistencija, a Jordan Poole 20, uz šest asistencija za Warriorse koji su sad na omjeru pobjeda i poraza 36:33. Najbolji kod Sunsa bili su Deandre Ayton s 27 koševa i 12 skokova te Devin Booker s 32 poena.

Durant opet na klupi

Kevin Durant ponovno je propustio susret sa svojom bivšom momčadi, odsjedio je i treću uzastopnu utakmicu za Sunse zbog uganuća lijevog gležnja. Publika Golden Statea u Chase Centeru još uvijek nije uspjela odati priznanje zvijezdi koja je dovela Warriorse do dva naslova i bila pritom MVP NBA finala 2017./18.

Durant je igrao za Brooklyn u Chase Centeru u veljači 2021. tijekom pandemije kada gledatelji nisu bili dopušteni.

“To je ludo. To je suludo” izjavio je trener Warriorsa Steve Kerr o Durantu koji još nije nastupio u San Franciscu, prenosi ESPN pisanje AP-a. Sjajni play, veteran moćnih mogućnosti Chris Paul, postigao je 11 koševa i 11 asistencija za Phoenix.

Sunsi su pobijedili u prethodna četiri susreta protiv Golden Statea, uključujući tri uzastopna u sezoni, propustivši priliku slaviti protiv njih u sva četiri dvoboja po prvi put od 2010.-11. Također, Sunsi su sad na dva uzastopna poraza jer su izgubili i prošle subote od Sacramento Kingsa.

Draymond Green igrao je 30 minuta i dao svoj obol početkom četvrte nakon što je ozlijedio desni gležanj tijekom subotnje pobjede protiv Bucksa u produžetku. Imao je tri blokade i dvije ukradene lopte uz šest skokova, četiri poena i četiri asistencije. Golden State je poveo s 43-21 nakon 72,7% šuta u prvoj četvrtini, a Thompson i Curry su zajedno gađali 7 od 9 za tricu.