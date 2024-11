Nevjerojatni Giannis ubacio 59 poena. Amerika ne pamti ovakve monstruozne učinke čak tri igrača

Giannis Antetokounmpo ubacio je jutros po našem vremenu 59 koševa, što je rekord sezone u NBA ligi što se tiče poena, a njegovi Milwaukee Bucksi pobijedili su Detroit Pistonse u produžetku utakmice. Završilo je 127-120 za domaću momčad koja je nadoknadila -18 iz treće četvrtine za svoju četvrtu pobjedu u 12. utakmici sezone.

Učinak od 59 koševa drugi je najveći u karijeri grčkog reprezentativca, nakon što je prošle sezone Indiana Pacersima ubacio 64 poena. Iz igre je ovog puta gađao 21/34, a s crte slobodnih bacanja 16/17, te tom napadačkom učinku dodao 14 skokova i sedam asistencija.

Brook Lopez dodao je 29 poena za Buckse. Cade Cunningham predvodio je Detroit s 35 poena, a Malik Beasley 26 protiv svoje bivše momčadi. Antetokounmpo je faulirao Rona Hollanda iz Detroita jednu sekundu do kraja regularnog dijela i rezultat je bio izjednačen na 111, ali je Holland promašio oba slobodna bacanja.

Pistonsi su bili bez startera Jadena Iveyja i Tima Hardawaya Jr. Ivey je bio izvan terena zbog ozljede nožnog prsta, a Hardaway je propustio utakmicu nakon što je dobio šavove na glavi nakon pada u utakmici protiv Miamija u utorak. Milwaukee je igrao bez Damiana Lillarda (potres mozga), Ryana Rollinsa (nestabilnost lijevog ramena) i Bobbyja Portisa (kontuzija desnog lakta).

Tri igrača su u srijedu navečer po američkom vremenu, znači u jednoj NBA noći, postigla najmanje 45 poena -- Victor Wembanyama, Karl-Anthony Towns i Giannis Antetokounmpo. Dvije od tih zvijezda (Wembanyama i Antetokounmpo) imale su 50 poena, uključujući i rekord karijere centra San Antonio Spursa.

Tri utakmice sa 45 koševa izjednačene su za najviše u jednom danu u povijesti NBA lige i označavaju tek sedmi dan s toliko poena. Zadnji put se to dogodilo 14. ožujka 2022. kada su Towns (60), Trae Young (46) i Stephen Curry (47) izgubili po 45 bodova. Wembanyama je vodio Spurse do pobjede 139-130 nad Washington Wizardsima. Antetokounmpo je doveo Milwaukee Buckse do vrha 127-120 u produžetku protiv Detroit Pistonsa. Velika utakmica Townsa nije bila dovoljna jer su New York Knicksi poraženi od Chicago Bullsa 124-123, navodi američki ESPN.

