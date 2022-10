Kad smo saznali što se događa, odmah smo se bacili na posao. Izvor je pouzdan i provjerili smo navode nekoliko puta, a kontaktirali smo i HKS, da nam se očituju po tom pitanju. No, u početku je sve bilo obavijeno velom tajne. I to nam je bilo sumnjivo...

Cibona iskoristila rupu u zakonu

Dakle, treneri Cibone, prvi Josip Sesar kao i pomoćnici Bariša Krasić i Bože Radoš, nemaju licencu i kao takvi ne bi smjeli obavljati trenerski posao. No, jasno se može vidjeti kako to i nije baš tako. Sesar kao trener vodi momčad, a njegovi pomoćnici znaju dati koji savjet igraču i pozvati time-out, a to ne bi ni oni smjeli.

Očito je, stoga, da se ovdje radi o prekršaju i to vrlo jasnim. Samo nam nije u tome svemu jasno zašto to netko ne sankcionira i kako se takvo što uopće i dopušta?

Cibona je, naime, iskoristila 'rupu u zakonu' i trenere prijavljuje kao službene osobe, a igrače poput kapetana Krešimira Radovčića kao trenere-igrače.

Međutim, kad govorimo o službenim osobama na klupi, to što se događa nije ispravno i regularno. Time se krši pravilo i nitko ih pritom nije još sankcionirao. Čisto da vam pojasnimo.

Službene osobe, tj predstavnici, moraju striktno biti na klupi tijekom cijele utakmice bez da se ustaju, zovu time-oute, davaju savjete, upute igračima, na bilo kakav način utječu na izvedbu i reakciju svojih igrača.

U suprotnom, suci su dužni upozoriti tu osobu na ponašanje, a nakon toga ako se opet tako nešto ponovi, sankcionirat ga prvo tehničkom, pa onda i isključujućom.

"Nelicencirani ili kažnjeni trener koji ostvare ili pokušaju ostvariti na prikriven način obavljati trenersku dužnost bez trenerske licence (članak 33.11) odnosno za vrijeme dok kazna traje", stoji u pravilniku.

Cibona još nije isplatila trenere

Dakle, sve je jasno. No, ono što nije jasno i što je zbunjujuće je što glavni trener Cibone Josip Sesar aktivno sudjeluje u utakmici uz aut liniju kao da može, te on kao takav normalno radi svoj trenerski posao.

Ali, on ne bi smio obavljati trenerski posao jer Cibona nije isplatila nekoliko trenera od prošle sezone, među kojima i Okorna koji je donio Kup i titulu, te su ti treneri u HKS-u tijekom ljeta napravili zaštitu ugovora.

Inače, to je proces gdje su prošlogodišnji treneri dokazali da im nisu isplaćene plaće i sukladno tome HKS nije izdao licence ovogodišnjim trenerima Cibone.

Regularnost natjecanja je u pitanju kod ovakvih stvari

Cibonini treneri nemaju licencu da vode utakmice hrvatskog prvenstva i svojim postupcima dovode u pitanje regularnosti natjecanja. Krše pravilnik, a HKS ih ne kažnjava zbog toga i krši vlastiti zakon koji je donio te prvenstvo čini sumnjivim, dovodi ga pod znak upitnika. Već sad je prema tome neregularno, ali dobro. Neka se igra i neka velikani ne propadaju, samo neka bude pošteno...

U izvješćima s utakmica Premijer lige Split-Cibona i Cibona-Zadar, vidi se da se suci i delagat toga ne pridržavaju, te nema nikakvih sankcija za Cibonu, tek upozorenje da treneri moraju imati licence, ali samo u prvom izvješću.

U drugom se to i ne spominje, a tek nema nikakvih penala ili financijskih kazni koje su trebale biti drastične.

"Ovim velikim propustom se tako dopušta da Cibona neregularno igra utakmice i ostvaruje pobjede, jer očigledan je utjecaj službene osobe u vođenju utakmice", slažu se svi s kojima smo razgovarali o ovome.

HKS: 'Službene osobe ne smiju se dizati s klupe, ali smiju gestikulirati'

Poslali smo i službeni upit HKS-u imaju li treneri Cibone licencu za obavljanje trenerskog posla, odnosno vođenja utakmice? Javili su nam se nakon toga ubrzo pozivom i kazali kako će nam čak pomoći i oko toga jesu li u međuvremenu dobili. Onako, sa smiješkom...

Nakon toga su nam pojasnili situaciji i naglasili kako se službene osobe ne smiju dizati s klupe, ali da smiju gestikulirati. Sesar radi i više od toga.

Opunomoćenik mora prijaviti

"To zašto Josip Sesar stoji uz aut liniju mi ne znamo i to je nešto što opunomoćenik mora prijaviti", rekli su nam iz HKS-a u telefonskom razgovoru.

No, opunomoćenici Damir Basarić (Split - Cibona) i Alka Sinković (Cibona - Zadar) to nisu napravili.

Kasnije tijekom dana dobili smo i službeni odgovor HKS-a:

"Josip Sesar u ovom trenutku ima licencu službenog predstavnika za KK Cibona i kao takav ima pravo sjediti na klupi Cibone za vrijeme službene utakmice. Valja dodati i to da je klupi Cibone u prethodna dva kola dosuđena tehnička pogreška te izrečena kazna sukladno Propozicijama natjecanja. O svim propustima za vrijeme trajanja utakmice dužan je izvijestiti opunomoćenik, a ukoliko isti to propusti učiniti, bit će sankcioniran od strane nadležnog tijela Hrvatskog košarkaškog saveza", stoji u odgovoru HKS-a.