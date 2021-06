Košarkašice Bosne i Hercegovine prva su sportska priča svoje zemlje. Marica Gajić i društvo plasirali su se među šest najboljih reprezentacija Europe i igrat će kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Ovo najveći rezultat u povijesti za bosanskohercegovačku žensku košarku...

Ne želje blještavilo

U BiH su izrazili želju da igračicama prirede doček, no one su to odbile. U pismu koje su potpisale sve igračice kazale su da ne žele blještavilo i rasipanje te da se taj novac radije da za škole košarke u BiH. Također, poslali su oštru kritiku političarima BiH koji sad žele iskoristiti ovaj sjajni rezultat, a one su do ovog rezultata došle zajednički bez ikakvih podjela...

" Raznih obećanja i inicijativa je bilo, ali očito je tek riječ o jeftinom populizmu, jer nikad nisu realizirana. Bez obzira koje bilo opravdanje za takav maćehinski tretman reprezentacije, nije u redu da političke poene na našem uspjehu grabe oni koji do jučer nisu htjeli ni da nas pogledaju", stoji u pismu košarkašica.

'Bile smo zapanjene količinom čestitki političara'

"Pismo košarkašica BiH od srca i bez dlake na jeziku: 'Nekim ne možemo uzvratiti na lijepim riječima", ističe se u naslovu sportsport.ba.

Kako bilo, ponajbolja košarkašica BiH Marica Gajić na Facebooku je objavila video u kojem su cure pročitale to pismo koje prenose tamošnji mediji. Pismo je postalo hit i u čitavoj regiji, na svim ovim našim napaćenim prostorima, kojima više ne trebaju podjele ali niti jeftina politička obećanja i naslikavanja...

"Dragi naši navijači, prijatelji i sugrađani,

prije svega vam se moramo zahvaliti na ogromnom broju poruka podrške koje ste nam slali dok smo se na Europskom prvenstvu borile da ostvarimo što bolji rezultat za našu domovinu. Ne možete ni zamisliti koliko su nam značile te emocije kojima ste nas hranili, bili ste naša snaga u najtežim trenucima. Ovo što smo ostvarile poklanjamo svima vama u Bosni i Hercegovini, to je uspjeh svih nas. Zajednički, bez ikakvih podjela, kako i treba biti.

Nažalost, ima i onih kojima ne možemo uzvratiti na lijepim riječima.

Bile smo zapanjene količinom čestitki političara s najviših nivoa vlasti, a koji prethodno nisu izdvojili ni pfeninga za naše pripreme. Da ne govorimo kako također od njih nismo dobile bilo kakvu nagradu za plasman na Eurobasket, kao ni za ulazak među najboljih osam ekipa Europe.

Raznih obećanja i inicijativa je bilo, ali očito je tek riječ o jeftinom populizmu, jer nikad nisu realizirana. Bez obzira koje bilo opravdanje za takav maćehinski tretman reprezentacije, nije u redu da političke poene na našem uspjehu grabe oni koji do jučer nisu htjeli ni da nas pogledaju.

'Takav doček želimo i u Sarajevu'

U tom smislu, želimo nešto reći i o spektakularnom dočeku koji se, kako čujemo, priprema za nas u Sarajevu. Nema potrebe za blještavilom i rasipanjem. Mi smo to shvatile po dolasku na pripreme u Fojnicu, gdje su nas stotine mališana dočekale s pjesmom i zastavama naše zemlje, kada je malo tko bio uz nas.

Takav doček, prije samog Eurobasketa, pamtit ćemo dok smo žive. Takav doček želimo i u Sarajevu, ispred Vijećnice, jednostavan, ali emotivno bogat. Pjevat ćemo i radovati se. Ništa nam više ne treba. Imamo jedni druge, to je više nego dovoljno.

Novac koji ste namijenili našem spektakularnom dočeku željele bismo da poklonite košarkaškim klubovima i školama košarke u Bosni i Hercegovini, kako bismo sutra svi skupa mogli neke nove klince i klinceze gledati u dresu reprezentacije na europskim i svjetskim prvenstvima.

To će biti najveća nagrada koju možemo dobiti, i mi i zemlja koju toliko volimo", stoji u pismu.

