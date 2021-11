Nekadašnja NBA zvijezda, hrvatski reprezentativac i aktualni košarkaš Uniksa iz Kazanja, Mario Hezonja, ove je sezone u sjajnoj formi pod vodstvom hrvatskog trenera Velimira Perasovića. Perasović ga je preporodio, a Hezonja je o svom novom životu u Rusiji progovorio za rusku televiziju Vid Sverhu.

“Perasović i ja poznajemo se dugo, trenirao me i u hrvatskoj reprezentaciji. Bio je nevjerojatan igrač i nisam siguran da ljudi to razumiju, pa više je puta bio najbolji strijelac španjolskog prvenstva. Imao je sličan stil igre kao ja i mislim da mi stoga savršeno odgovara. Izvrstan je trener i psiholog. To što smo sunarodnjaci mi je svakako olakšalo odluku da dođem u Uniks jer inače u Rusiji nemam nikoga. Situacija s Panathinaikosom ipak nije bila laka, to je moj najdraži klub", rekao je u uvodu Hezonja.

'Živjet ću u šumi'

Perasović je imao primjedbe na Hezonjinu majicu u kojoj je došao na potpis ugovora, a na kojoj je pisalo "daj mi loptu i makni mi se s puta".

"Smatrao je da tako šaljem poruku momčadi, no zapravo je to bila jedina majica moje veličine u mojoj kući u Hrvatskoj kad sam kretao na put. Tamo ne živim, pa i nije bilo odjeće. Nema tu neke skrivene poruke, ali ta mi se majica sviđa", pojasnio je Hezonja.

Zatim je otkrio što planira raditi kada završi karijeru, a dotakao se i prilagodbe na život u Rusiji. “Adaptacija ide dobro. U Rusiji mi se sviđa sve osim jedne stvari - vaše carine. To jednostavno ne mogu podnijeti. Svašta bih mogao reći. Ovdje je nemoguće naručiti nešto iz inozemstva. Ne naručujem bombe, nego odjeću", našalio se Hezonja i zatim iznenadio izjavom o tome što kani raditi kada završi karijeru. “Živjet ću negdje u šumi sa svojim psima. Nitko neće znati gdje me pronaći i gledat ću samo svoja posla. Pokušat ću živjeti u maksimalnoj izolaciji", rekao je osebujni hrvatski košarkaš.