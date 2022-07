Iako se nakon teškog 69-97 poraza od Slovenije u Ljubljani nalazi u gotovo bezizlaznoj poziciji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje će se 2023. godine održati u Japanu, Indoneziji i Filipinima, hrvatska košarkaška reprezentacija bi pobjedom protiv Finske u Rijeci (20 sati) ipak mogla izboriti prolazak u drugi krug i produžiti nadu za sudjelovanjem na svjetskoj smotri.

Nakon pet odigranih kola u skupini C prvoga kruga Hrvatska je posljednja s omjerom pobjeda i poraza 1-4, dok je Finska na vrhu skupine sa 4-1. Hrvatskoj za izbjegavanje posljednjeg mjesta koje znači i kraj kvalifikacija treba pobjeda protiv Finske te poraz Švedske na domaćem terenu protiv Slovenije.

Već sam pogled na tablicu pokazuje kako je pred izabranicima Damira Mulaomerovića u nedjelju težak protivnik.

"Očekuje nas vrlo teška utakmica. Finska nije bez razloga na mjestu kojem je, na prvom mjestu u skupini. Radi se o jednoj stvarno atletičnoj i dobroj ekipi", kazao je izbornik Damir Mulaomerović kojemu je i dalje u mislima i loša partija iz Ljubljane u četvrtak.

'Očekujem bolju izvedbu'

"Poslije tog poraza moramo pokušati dignuti ekipu, prije svega mentalno, moramo riješiti obranu na 'pick and rollu' i imati veću energiju no što smo imali u Ljubljani. U ta tri-četiri zajednička treninga nismo mogli dosta toga napraviti, ali sigurno ćemo probati energijom i pred svojom publikom u Rijeci doći do pobjede te se nadamo da će Slovenija pobijediti Švedsku. Tih 40 minuta moramo dobro odraditi najprije energetski jer Finska jako atletično i brzo igra, igraju atipičnu košarku i s te nas strane čeka težak zadatak. No, vjerujem u momke da će produžiti nadu".

Izbornik je pozvao i navijače da dođu podržati reprezentaciju u nedjelju:

"Pozvao bih sve gledatelje, sve koji su u mogućnosti da dođu, da nas podižu i da nam time daju dodatni impuls i energiju da zajedno s publikom dođemo do ove vrlo važne pobjede".

Centar Ivica Zubac, koji je nedavno produžio ugovor s Los Angeles Clippersima, vjeruje kako će momčad u ijecu pokazati puno bolju igru no što je to bio slučaj protiv Slovenije.

"Očekujem puno bolju izvedbu nego protiv Slovenije. Mislim da nam je to svima bio neki šamar i svi smo se probudili nakon te utakmice. Spremili smo se što smo više mogli u posljednja dva dana i idemo na pobjedu, nemamo drugu opciju. Pozivam sve navijače da nam se pridruže, da nas podrže. Utakmica s Finskom sigurno neće biti laka i trebat će nam svaka moguća podrška", najavio je Zubac.