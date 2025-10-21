NBA zvijezda izgubila sudski spor u Zagrebu: Hrvatska birokracija ne oprašta

Bosanskohercegovački košarkaš i granična NBA zvijezda Jusuf Nurkić izgubio je sudski spor zbog duga od svega 5,5 eura. Kako piše imperijal.net, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se Nurkiću nalaže da podmiri dug prema tvrtki Međimurje-Plin iz Čakovca, uz zakonske kamate i troškove postupka u iznosu od 25 eura.

Prema dokumentima u koje je uvid imao portal imperijal.net, riječ je o neplaćenom računu za opskrbu plinom, s datumom iz siječnja ove godine. Tvrtka Međimurje-Plin, koja je preuzela opskrbu plinom u dijelu Zagreba od Gradske plinare, pokrenula je ovršni postupak putem opunomoćenika Nenada Hranilovića i Ksenije Vrkić.

U rješenju o ovrsi navodi se da Nurkić mora dug podmiriti u roku od osam dana, kako bi izbjegao prisilnu naplatu. Sud je odlučio da se ovrha može provesti na imovini ovršenika, uključujući i luksuznu višekatnu vilu u Bosanskoj ulici 44 u Zagrebu, koju je Nurkić kupio u svibnju 2023. godine.

Prema pisanju portala imperijal.net, vila se nalazi svega nekoliko kućnih brojeva od ruskog veleposlanstva, što je potaknulo nagađanja o mogućem iznajmljivanju ruskim diplomatima. Međutim, nije potvrđeno koristi li Nurkić sam nekretninu niti tko je trenutačni stanar.

Zanimljivo je da cijeli slučaj nije rezultat nekog većeg spora, već običnog nepodmirenog računa od 5,45 eura, koji je zbog automatiziranog procesa ovrhe prerastao u sudsku presudu.

Unatoč simboličnom iznosu, postupak je proveden po svim pravilima — s javnobilježničkim troškovima i zakonskom zateznom kamatom.

